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Silivri Cezaevi önüne gelen bir grup Osman Kavala'nın tahliyesini istedi

Cansel KİRAZ/İSTANBUL, (DHA) SİLİVRİ Cezaevi önüne gelen bir grup, cezaevinde tutuklu iş adamı Osman Kavala için açıklama yapmak istedi

20 Aralık 2017 19:27

Cansel KİRAZ/İSTANBUL, (DHA) SİLİVRİ Cezaevi önüne gelen bir grup, cezaevinde tutuklu iş adamı Osman Kavala için açıklama yapmak istedi.  Kavala\'ın tahliyesini isteyen gruba  Jandarma ekipleri tarafından, cezaevi kampüsü sınırları içerisinde görüntü alımı ve basın açıklaması yapmanın yasak olduğu belirtilerek, izin verilmedi. Bunu üzerine aralarında  yazar ve gazetecilerin de bulunduğu grup, açıklama metnini basın mensuplarına dağıttı.

Metinde şu ifadelere yer verildi:

\"Osman Kavala’nın gözaltına alınması, tutuklanması, hakkında iddianame bile hazırlanmaksızın tutuklu kalması ülkede hüküm süren rejimin, iktidarın ve yargının durumunun özeti ve aynasıdır. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından Kavala’yı tanıyanlar, çabalarını, faaliyetlerini, topluma katkılarını bilenler, sadece yakınları, arkadaşları değil desteğini almış binlerce insan onun terörle, şiddetle, darbe ile, komplolarla suçlanacak son kişi olduğunun tanıklarıdır. Osman Kavala’nın suçu; varını yoğunu halkların, kültürlerin, inançların yakınlaşması için, sivil toplumun güçlenmesi, çağdaş evrensel değerlere ulaşılması ve barış için harcamış olmasıdır.Hedef haline getirilmesi ve tutuklanmasının nedeni de budur zaten. Osman’dan ne ahlaksız ihbarlar, ne sahte deliller, ne de karanlık merkezlerde kurulan komplolarla suçlu yaratabilirsiniz. Tutuklu kaldığı her gün ülkemiz adına utanç, iktidar adına suç, yargı adına hukuk ihlalidir. Vakit geçirmeksizin tahliyesini ve uğratıldığı haksız muamele için kendisinden ve toplumdan özür dilenmesini talep ediyoruz.\"

(FOTOĞRAF)

 

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