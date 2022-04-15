Ferhan Yılmaz'ın ölümünün ardından cezaevi personelinin kimliklerini sosyal medyada paylaşanlar hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tahliyesine iki gün kala "şüpheli" bir şekilde hayatını kaybeden Ferhan Yılmaz'ın ölümüne ilişkin sosyal medyada cezaevi personeli ve ailesinin kimlik bilgilerini paylaşanlara yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma, "Terörle Mücadelede Görev Alan Kişileri Hedef Gösterme" suçundan yürütülecek.

Savcılıkça yapılan açıklamada, "Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunmaktayken 9 Nisan 2022 tarihinde rahatsızlanması üzerine Silivri Devlet Hastanesine sevk edilen ve 10 Nisan 2022 tarihinde vefat eden Ferhan Yılmaz'a ceza infaz kurumunda kötü muamelede bulunulduğu yönünde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Sosyal medya paylaşımlarında Ferhan Yılmaz'ın ölümü ile ilişkilendirilen ceza infaz kurumunda görevli ilgili personel ve aile fertlerinin kişisel veri niteliğindeki kimlik bilgilerinin yasadışı şekilde ele geçirilerek, personel ve ailelerinin kamuoyu önünde açık hedef haline getirilmeye çalışılması amacı taşıyan paylaşımları yapan sosyal medya kullanıcılarının tespit edilmesine yönelik 'Terörle Mücadelede Görev Alan Kişileri Hedef Gösterme' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Ne olmuştu?

Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki Ferhan Yılmaz, 'kalp krizi' geçirdiği iddiasıyla hastaneye kaldırılmış ve 10 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Yılmaz'ın ailesi, Ferhan'ın vücudunda çok sayıda darp izi olduğunu, ona işkence edildiğini söylemiş ve ölümünden cezaevi idaresini sorumlu tutmuştu. Ferhan Yılmaz'ın yoğun bakımda çekilen görüntüleri de işkence iddialarını güçlendirmişti.

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