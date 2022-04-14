Silivri Cezaevi'ndeki hükümlü Ferhan Yılmaz'ın ölümüyle ilgili neler biliniyor?

Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde hapis yatan Ferhan Yılmaz, kalp krizi geçirdiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı ve pazar günü hayatını kaybetti.

Adalet Bakanlığı, Yılmaz'ın kalp durması nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

Cenazeyi, teslim alan Yılmaz ailesi, Ferhan'ın vücudunda çok sayıda darp izi olduğunu, ona işkence edildiğini iddia ediyor ve ölümünden cezaevi idaresini sorumlu tutuyor.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ise yazılı bir açıklama ile Ferhan Yılmaz'ın bedeni üzerinde tıbbi müdahale sırasında oluşabilecek semptomlar dışında herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izine rastlanmadığını duyurdu.

1981 Batman doğumlu olan Ferhan Yılmaz, adam yaralama gibi üç ayrı adli suçtan hüküm giymişti ve üç yıldır Silivri L Tipi Cezaevi'nde kalıyordu.

Salı günü tahliye olmayı bekleyen Ferhan Yılmaz, pazar günü Silivri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Batman'da, köyde toprağa verildi.

Cenazeyi teslim alan ağabeyi Hikmet Yılmaz, cezaevinden arandığını ve kardeşinin fenalaştığı, hastaneye kaldırıldığı ve kalp krizi geçirdiği bilgisinin verildiğini söyledi.

Yılmaz, ''Kalp krizi dediler ama hastanede onu gördüğümde kardeşime bir sürü hortum bağlanmıştı, üst dudağı patlamış, vücudunda morluklar, izler vardı. Vücudunun her tarafında kurumuş kanlar vardı, kalp krizi geçiren hangi insanın dudağı patlar burnunda, gözlerinde morluklar oluşur, vücudunda kanlar olur, söyler misiniz'' dedi.

Ferhan Yılmaz'ın ölüm raporunda ise ölüm şekli hanesine 'Bulaşıcı hastalık (Adli olay)' yazılmış.

Kardeşinin hastanedeki halini videoya çeken Hikmet Yılmaz, bu görüntüleri sosyal medyada da paylaştı.

Ferhan Yılmaz'ın cesedinin şişkinlikten tabuta sığmadığını söyleyen Hikmet Yılmaz, cezaevinde kardeşine işkence yapıldığını, raporda yazıldığının aksine ölüm nedeninin darp ve işkence olduğunu iddia ediyor ve cezaevinde mahpuslara kötü muamele edildiğini öne sürüyor.

YILMAZ AİLESİ

'Kamera kayıtları inceleniyor'

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ise Ferhan Yılmaz'ın işkence nedeniyle öldüğü iddiaları üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Yılmaz'ın kesin ölüm sebebinin, otopsinin yapıldığı İstanbul Adli Tıp Kurumu raporuyla netleşeceğini belirten savcılık, Ferhan Yılmaz'ın bedeni üzerinde tıbbi müdahale sırasında oluşabilecek semptomlar dışında ''darp, cebir, kesici, delici alet, ateşli ateşsiz silah yarası, boğma, boğulma izine ait bulguya rastlanmamıştır'' ifadesini kullandı.

Savcılık ayrıca, kamera kayıtlarının incelendiği, tanık ifadelerinin alındığını açıkladı ve olay üzerinde tüm şüphelerin aydınlatılabilmesi için kurumdan alınan kamera kayıtları ve tanık beyanlarının da dosyaya delil olarak eklendiğini belirtti.

Savcılık, otopsi raporu neticesinde ve toplanacak tüm sair deliller ile birlikte soruşturmanın titizlikle yürütüleceğini ve neticelendirileceğini de ekledi.

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

Ferhan Yılmaz'ın ölümüyle ilgili iddialar üzerine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü de yazılı bir açıklama yayınladı.

Bakanlık, Yılmaz'ın rahatsızlandıktan sonra revirde ilk müdahalesinin yapıldığı, daha sonra Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği, orada da yoğun bakıma alındığını belirtti.

Ferhan Yılmaz'ın 10 Nisan günü kalp durması nedeniyle vefat ettiğini açıklayan bakanlık, konuyla ilgili idari soruşturma başlattıklarını belirtti ve kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik gerçek dışı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.