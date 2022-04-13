Silivri Cezaevi'nde intihara sürüklendiği iddia edilen Halil Kasal'ın ses kaydı savcılığa verildi

Silivri 5 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde "gardiyan baskısı ve darp" nedeniyle intihara sürüklendiği iddia edilen tutuklulardan Ferhan Yılmaz yaşamını yitirdi.



Cezaevinde intihara sürüklendikleri öne sürülen mahkumlardan Halil Kasal'ın akıbetiyle ilgili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü "Sağlık durumunda bir sorun olmadığı anlaşılmıştır" açıklamasından sonra, Halil Kasal'ın ses kaydının ortaya çıkması şüpheleri artırdı.



İntihara sürüklendiği öne sürülen tutuklu Abdulmenav Çetin'in annesi Avniye Çetin de Halil Kasal’ın işkenceyi anlatan ses kaydını annesinin kendisine gönderdiğini ve Silivri Savcılığı’na verdiğini söyledi.



Halil Kasal'ın yoğun bakımda olduğu iddia edilirken Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Kasal'ın cezaevinde olduğunu öne sürdü.

"Ses kaydını Silivri Savcılığı'na teslim ettim"

Kendi oğlu Abdulmenav Çetin'den de haber alamadığını ifade eden Avniye Çetin 4 gün boyunca Silivri Cezaevi önüne gittiğini ancak herhangi bir bilgi alamadığını söyledi. Çetin, “Yoğun bakımda olan Halil’in annesi, bana Halil'in ses kaydını gönderdi. Ben de ses kaydını cd yaptım. Silivri Savcılığı'na teslim ettim. Orada şikayetçi oldum. 'Oğluma bir şey olursa burayı yakarım' dedim. Çağlayan Adliyesi’ne gidip dilekçe verdim. Çocuklarımız zaten cezalarını çekiyor, gardiyanların ve müdürün verdiği ceza kabul edilemez. Bir anne olarak dayanamıyorum artık. Cezaevi kapısının önüne gideceğiz. Çocuğumun sevkinin yapılmasın istiyorum” talebinde bulundu.

"Anne, ne olur bize yardım edin”

Mezapotanya Ajansı'ndan Doğan Kaynak'ın haberine göre oğlunun 6 Nisan’da işkenceye maruz kaldığını ve bunu 8 Nisan’da yaptıkları telefon görüşmesinde öğrendiğini söyleyen Avniye Çetin, görüşmede oğlunun “Anne canımız tehlikede ne yapıyorsanız yapın. Bugün bizim koğuştan bir cenaze çıkacak, artık ben mi olurum, Halil mi olur, Hasan mı olur bilemiyorum. Ne olur bize yardım edin” diyerek yardım istediğini belirtti.

Oğluyla en son yaptıkları bu görüşmeye dair Çetin şunları aktardı:

“Cuma günü olanları anlattı. Sabah sayıma çıkmışlar. Oruç tutan bir arkadaşlarına tokat atmışlar. Onlarda gardiyanlara, ‘Biz oruçluyuz niye arkadaşımıza tokat atınız’ diye sorup, kendilerini savunmuşlar. Ardından onları bir odaya götürüp işkence yapmışlar, yemek vermemişler. Oğlum ‘Durumumuz çok kötü bir daha bizden haber alamazsınız’ diye yardım istedi.”

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden Hasan Kasal açıklaması

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Silivri Cezaevi'nde işkence sonucu 2 tutuklunun yaşamını yitirdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladığı açıklamasında Hasan Kasal'a ilişkin şu ifadelere yer verdi :

"Haberlerde adı geçen hükümlü Halil KASAL'ın yoğun bakımda olduğu iddia edilmiş ise de, adı geçenin hâlihazırda ceza infaz kurumunda olduğu ayrıca sağlık durumunda da herhangi bir sorunun olmadığı anlaşılmıştır."



