Silivri Cezaevi'nde bir hükümlü Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bir hükümlünün yaşamını yitirdiğini, 82 tutuklu/hükümlünün de Koronavirüs tedavisi gördüğünü duyurdu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda görülen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Öncesinde testi negatif çıkan tedavi sürecinde Koronavirüs testi pozitif çıkan kronik akciğer hastalıkları bulunan bir hükümlünün de yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, “Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Mayıs tarihinde yapılan basın açıklamasında; korona virüs belirtileri gözlemlenen tutuklu/hükümlülere korona virüs testi uygulandığı, testleri pozitif çıkan 44 tutuklu/hükümlünün tedavilerinin devam ettiği kamuoyuna duyurulmuştu. Bu tarihten itibaren kurumda, İstanbul il Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde rutin aralıklarla filyasyon çalışması yapılmıştır. Bugün itibariyle Silivri 7 Nolu L Tipi Cezaevinde 47, Silivri 8 Nolu L Tipi Cezaevinde 35 olmak üzere, korona virüs vak'a sayısı 82'dir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Ayrıca tüberküloz, verem gibi kronik akciğer hastalıkları bulunan bir hükümlü, 7 Mayıs tarihinde sağlık kurumuna sevk edilmiş, aynı tarihte korona virüs testinin negatif olduğu anlaşılmış olup tedavi sürecinde testi pozitife dönmüş ve hastanede yoğun bakımdaki tedavisi devam ettiği sırada, 21 Mayıs tarihinde saat 17.45'te hayatını kaybetmiştir. Şu an itibarıyla tedavi süreci devam eden 82 tutuklu/hükümlünün genel sağlık durumları iyidir. Bu kişilerden hiçbir semptom göstermeyen 72 tutuklu/hükümlü doktor kontrolünde kendilerine ayrılan izole bir bölümde, 10'u da sağlık kurumlarında tedavi edilmektedir. Aileleri, tedavi süreçleri hakkında bilgilendirilmiştir” denildi. (İHA)