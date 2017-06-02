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Silivri Cezaevi İdaresi: Yeni Asya'yı almama kararını teminindeki güçlük sebebiyle verdik!

Yeni Asya: Tuhaf ve komik bir gerekçe; tamamen keyfi bir uygulamanın tezahürü

02 Haziran 2017 12:51

T.C Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, cezaevine Yeni Asya gazetesinin alınmamasına ilişkin yapılan itiraz başvurusuna cevap verdi. Silivri Cezaevi İdaresi'nden aktarılan gazetenin alınmamasına ilişkin karar "teminindeki güçlük"le gerekçelendirildi. 

Yeni Asya gazetesinin bugünkü (2 Haziran 2017) nüshasında yayımlanan "Skandal gerekçe" başlıklı yazısı şöyle:

Yeni Asya Gazetesi’nin cezaevlerine girişinin engellenmesine yönelik yaptığımız şikayete gelen cevapta yer alan gerekçe yeni bir skandal niteliğinde. Gerekçede tamamen keyfi bir yasak itiraf edildi.

Gazetemize yönelik keyfi engellemelere skandal bir gerekçe gösterildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan avukatımıza tebliğ edilmesi istemiyle bir yazı gönderildi.

İlgili yazıda yer alan bilgilerde temininde güçlük çekildiği için Yeni Asya Gazetesi’nin tamamen yasaklanması şeklinde skandal bir karar alınması. Avukatlarımızın tuhaf ve komik olarak değerlendirdiği bu gerekçe tamamen keyfi bir uygulamanın tezahürü. 

Yer yer temininde güçlük çekilmesi 

T.C Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğumuz şikayete verilen cevap olan karar da şu ifadeler yer alıyor:

“Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun Büyükçekmece ve Silivri bölgelerinde bulunan 2 ayrı gazete bayii ile çalıştığı, bayilerde Yeni Asya Gazetesinin yer yer temininde güçlük çekilmesi nedeniyle bazı günlerde tutuklu/hükümlere verilemediği, bu nedenle Kurum İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla gazetenin kuruma alınmaması kararı verildiği, kurul kararına karşı İnfaz Hakimliği’ne şikayet, istemi karşılamayan İnfaz Hakimliği kararlarına karşı da Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yargı yolunun açık olduğunun, dolayısıyla, görevlerinin yasal düzenlemelere aykırı düşen işlem ve davranışları mevcut olmadığından adli ve idari soruşturma başlatılması yönünde girişimde bulunulmadığının T.C Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne yazmış olduğu 25/04/2017 tarihli dilekçesine istinaden tebliği, Rica olunur.”

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