'Silivri bir AKP Guantanamosu olmasın'

Ergenekon soruşturmasını ’Linç adaleti’ olarak niteleyen CHP Genel Başkanı Baykal, AKP hükümetine, Guantanamo Üssü üzerinden çağrıda bulundu: "İnsan suçlu da olabilir, ama onu bir tas çorbaya muhtaç eden bir hukuk anlayışı bize yakışır mı? Obama geldi, Guantanamo’yu kapattı. Silivri, bir AKP Guantanamo’su olmasın."



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Ergenekon soruşturması kapsamında gerçekleştirilen uygulamaları, "Bu bir linç adaleti" olarak tanımladı. ABD Başkanı Barack Obama’nın, Guantanamo Üssü’nü kapatma kararını hatırlatan Baykal, "Silivri AKP’nin Guantanamo’su olmasın" uyarısında bulundu. Baykal, dün grup konuşmasında Ergenekon soruşturması hakkında şunları söyledi:



Eve girip delil aranmaz, delilden sanığa gidilir



"Elinizde bir şey yokken bir insanın kapısını sabah 04.30’da nasıl çalarsınız? Elinizde delil yok, eve delil bulmaya gidiyorsunuz. Sanıktan delile değil, delilden sanığa gidilir. Bazıları 11 ay sonra tahliye ediliyor. Serbest bırakılanlar, ’Bir tas çorbaya muhtaç olduk’ diyor. İnsan suçlu da olabilir, ama onu bir tas çorbaya muhtaç eden bir hukuk anlayışı bize yakışır mı? Obama geldi, Guantanamo’yu kapattı. Silivri, bir AKP Guantanamo’su olmasın.



İspatlayan savcı nerede?



Başbakan da Adalet Bakanı da, soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiğini kabul ediyor. Genelkurmay, konuyla ilgili açıklama yapıyor. Ama bu ihlalleri yapanlar, davayı yönetmeye devam ediyor. Bu bir linç adaletidir, linç adaleti. Örgütün varlığını, Genelkurmay da emniyet de bilmiyor. Böyle bir örgütün var olduğunu kim biliyor? Bildiğini ispatlayan bir savcı var mı ortada? Daha ispat yok, iddia var. Örgütün başı sır, sonu belli değil, daha 11. dalgadayız. Bu dava, Başbakan ve ekibinin intikam alma, burun sürtme duygusuna cevap veren bir soruşturma kapsamında yürüyor. Bakın, devlete zarar verdiği söylenenlerin arasında bir tane bile AKP’li yok, olabilir mi, böyle bir şey!"