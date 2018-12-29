Silivri Belediyesi'nde yeni yıl kutlandı

İSTANBUL, (DHA) – SİLİVRİ Belediyesi’nde çalışan bin 200 kişi Belediye Başkanı Özcan Işıklar ile birlikte yeni yılı kutladı.

Silivri Belediye binasında düzenlenen kutlama töreninde Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, belediye personelinin yeni yılını kutlayarak onlara yeni yıl paketleri hediye etti.

“SİZLERLE GURUR DUYUYORUM”

Silivri’de daha iyi hizmet vermek için çalışan tüm personeli ile gurur duyduğunu belirten Başkan Işıklar, “Sevgili arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim hep beraber bir yılı daha geride bıraktık. Biz bin 200 kişilik büyük bir aileyiz. Sizlerle, çalıştığım, görev yaptığım her gün gurur duydum. Kimlik ayrımı yapmadan, birbirinin ötekisi olmayan bir şehir yaratmaya gayret ediyoruz. Yardımlaşma kültürünü dayanışma ile insanı insan yapan, doğuştan getirdiği hak ve hukuku koruyan, ahlakı olan, adaletli bir kent yaratmaya, onu korumaya ve geleceğe taşımaya gayret gösterdik. Çocuklarımızın burada umutla, barış ve huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Bu kentin topraklarını koruyarak, üreterek, refahı da yayan bölgesel bir kalkınma haline dönüştürmek gibi bir ideale ihtiyacımız vardı ve bunu başardık” dedi.

“UMUTLA VE İNATLA BU ŞEHRİ KORUMAYA VE YAŞANIR KILMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“10 yıl boyunca bu idealler için çalıştık” diyen Başkan Işıklar, konuşmasını şöyle bitirdi:

“Kendi evlatlarımız için ne istiyorsak ilçede yaşayan herkes için onu istedik. Onların yaşamlarına, gelecek umutlarına bizim de katkılarımız olsun, yönlendirelim istedik. Bu çaba ve çalışmaya yine inatla ve ısrarla devam edeceğiz. Biz gökyüzüne baktığımızda yıldızları görelim, betonu demiri görmeyelim istiyoruz. Bu ideale bir adım daha yaklaştıran sizlere sonsuz kalbi teşekkür ediyorum. Umutla ve inatla bu şehri korumaya bu şehrin geleceğini umutla yaşanır kılmaya devam edeceğiz. Bunları sizinle yaptığım için gurur duyuyorum. Hepimizin yeni yılı kutlu olsun sağlıkla sıhhatle nice yıllara” ifadelerini kullandı.