Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar aday adaylığını açıkladı

İSTANBUL, (DHA) - SİLİVRİ Belediye Başkanı Aday Adayı Özcan Işıklar, yerel seçimler için aday adaylığını açıkladı. Işıklar, aday adaylığı dosyasını, Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanlığına teslim etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanlığına dosyasını teslim eden Işıklar, CHP Silivri İlçe Başkanı Suna Göçengil, İlçe Yönetimi, Kadın ve Gençlik Kollarına teşekkür etti ve ardından adaylık açıklamasını gerçekleştirdi. CHP İlçe binası önünde muhtarlar, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, belediye personeli ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile aday adaylığını açıklayan Işıklar’ın, ailesi de yanındaydı.

IŞIKLAR: “BU ONURU YAŞAMAK BÜYÜK BİR MUTLULUK”

Işıklar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Burada coşkulu bir karşılamayla beni onurlandıran bütün konuklarımız, hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Bu onuru yaşamak büyük bir mutluluk. Başvurumun ilçemize hayırlı olmasını gönülden diliyorum. Sevgili hemşerilerim yerel yönetim demek; yerinden yönetim, halk için halkla beraber yönetmek demek. İlçemiz İstanbul’un en güzel, en kıymetli ilçelerinden birisi. Büyük bir toprağımız, büyük bir arazimiz ve çok büyük bir geleceğimiz var. Göreve başladığımda belki tarihimizin en zor dönemini yaşadık, o da bize nasipmiş. Geçenlerde bir yazı paylaştım ‘Allah insanı zor zamanda denermiş’, ben zor zamanda denendim, Silivri de zor zamanda denendi ve bu zor zamanı çok sessiz sedasız atlattık. Sekiz belediye Silivri’de dahil teslim alındı. Hiçbir ses çıkarmadan, hiçbir gürültü, hiçbir karmaşa, orada hiçbir boşluk yaratmadan hizmetleri devam ettirmeye çalıştık hiç kimse hissetmedi. Tarihinin görülmeyen hizmetlerini o beş yıl içerisinde tamamlamaya çalıştık. O beş yılda neler yapıldı? Merkezinde ne varsa, Celaliye sınırından tutun Gümüşyaka’dan Değirmenköy’e, Kavaklı’sına Ortaköy’üne o yapıldı. Günlük hizmetler aksamasın, beldeler kapandı, vatandaşlarımız çaresiz kalmasın, boşluk yaratılmasın diye çevreden merkeze doğru gelen hizmet anlayışı ile çalışmalarımıza başladık. Beldelerin kapatılması doğru muydu? Bugün de söylüyorum doğru değil. Bir gün yeniden düzenleme yapılırsa, beldelerde planlama yetkisi kaldırılsın ama orda bir belediye açılsın bir yerel yönetim, yerinde yönetim olsun iddiasını hala devam ettiriyorum.”

“BU KENTTEKİ HUZURU VE REFAHI SÜRDÜRECEĞİZ”

Işıklar, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu ilçede hiçbirimizin birbirimizden bir farkı yok. Açlığın, yokluğun, çaresizliğin ve yarın daha iyi yaşamak istiyorum demenin siyaseti olur mu? Bu şehirde barış içinde, kardeşlik içinde, huzur içinde yaşamanın partisi olur mu? Olmaz, olmayacak. Bizim yapacağımız, toplumsal mutabakat hareketini yeniden başlatmak olacak. Özgürlükçü bir demokrasiyi sağlayacağız. Cumhuriyet hepimizin şemsiyesi, milliyetçilik hepimizin, bayrak hepimizin, din hepimizin. Artık refahta, zenginlikte, üretimde, tarımda yarışacağız. Tarımın doğduğu toprakların üzerini ot bitmez hale getiren anlayıştan bu ülkeyi kurtararak, artık bereketin fışkırdığı bir ülkeyi yeniden inşa etmeliyiz. Bizi biz yapan değerlerimizi ben Silivri’de yaşatmaya çalıştım. Halayı da horonu da aynı meydanda oynatmayı başaran tek belediyeyiz. Silivri’yi İstanbul’un hemen yanı başında yağmalattırmadan, gökyüzünü karartmadan, rüzgarını kestirtmeden, bu toprakları koruyarak Silivri’yi yeni bir geleceğe hazırlayacağız. Yeniden birlikte yürüyeceğiz. Ben sadece bir partinin adayı değilim. Yaptıklarımız da yapamadıklarımız da ortada. Bundan sonra da aynı yaşantım ve şerefimle bu kente ekibimle birlikte hizmet etmeye devam edeceğim. Göreceksiniz, Silivri bundan sonra da Türkiye’ye örnek olmaya devam edecek. Artık Silivri modeli, tarımda yerel kalkınma modeli olarak üniversitelerde okutuluyor. Bununla gurur duyuyorum. Bundan sonra da devamı için tek tek dolaşacağım, bütün partileri ziyaret edeceğim. Bu kentteki huzuru ve refahı, sevgiyle, barış içinde yaşamaya devam edeceğiz.”