Şili’nin 'Dünya Kupası kumarı' tutmadı!

2018 FIFA Dünya Kupası’na katılamayan Şili’nin, elenmesinin ardındaki nedenlerin arasında Nelson Cabrera adlı futbolcunun etkisi dikkati çekti.

Güney Amerika grubunda yer alan Şili ile birlikte yer alan Bolivya, daha önce Paraguay Milli Takımı forması da giyen Nelson Cabrera’yı Peru ve Şili maçlarında oynattı.

FutbolArena’da yer alan habere göre Bolivya; Cabrera’nın bulunduğu kadroyla Peru’yu 2-0 yenerken, Şili ile de berabere kaldı.

CAS, şikayeti haklı buldu

Şili Milli Takımı, bu maçlardan sonra Nelson Cabrera’nın daha önce Paraguay forması giydiğini öğrendi ve Bolivya’yı CAS’a şikayet etti. Cas, Şili’yi haklı buldu ve Bolivya’yı Peru ile Şili maçlarında hükmen mağlup saydı.

Şili, eğer itiraz edip Bolivya’nın hükmen mağlup sayılmasına sebep olmasaydı, şu anda Peru yerine Şili Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanacaktı.

10 takımın yer aldığı Güney Amerika Eleme Grubu'nda bulunan Peru ve Şili, 18 maç sonunda 26'şar puan topladı. Peru, averaj farkıyla 5. sırada yer alarak play-off mücadelesine hak kazanırken Şili, 6. olup direkt olarak turnuvaya veda etti.