Silinen hafızasını oğlu için deftere yazıyor

37 yaşında anne, geçirdiği menenjit nedeniyle kısa süreli hafıza kaybı yaşadığı için, oğlunun her anını yazıyor.



Karen Wilkinson-Wigham dört haftalık bebeği George'un her anını ayrıntılarıyla bir deftere not ediyor. Memenjit olan Wilkinson-Wighan, hastalığı yüzünden hafıza kaybı yaşamaya başlayınca oğlunun çocukluğunun hiçbir anını unutmak istemiyor.



37 yaşındaki anneye 2005'te yoğun bakımda komada kalmasına yol açan bir menenjit geçirmiş. Ölümcül evreyi atlatmış olmasına rağmen hastalık kısa süreli hafıza kaybı yaşamasına yol açmış. Sonuç olarak Britanya'nın Lancs bölgesinde yaşayan anne Wilkinson-Wighan daha önce yaptığı iki doğum dahil olmak üzere yaşadığı olayları birkaç gün içinde unutuyor.



Üçüncü kez hamile olduğunu öğrenince de Wilkinson-Wighan günü gününe bir anne günlüğü tutmaya karar vermiş. 7 Kasım'da oğlunun doğumundan saatler sonra günlüğe yazmaya başlayan Wilkinson-Wighan, ilk sayfasını doğumhaneden doğduktan sonra yazmış.

37 yaşındaki anne, "Hafızam o kadar kötü ki oğlumun büyüdüğünü hatırlamam çok zor olacak, bu yüzden günlük tutmaya karar verdim. Günlüğüm benim için çok önemli çünkü George büyüyüp çocukluğu ile ilgili sorular sorunca günlüğüm bana hatırlamamda yardımcı olacak" dedi.



Wilkinson-Wighan 2005 yılbaşında kendini iyi hissetmeyince ve migren ağrısı çektiğini söyleyince hastaneye kaldırıldı. Hastaneye vardığında ise komaya girdi. Doktorlar bir daha iyileşemeyeceğini söylese de Wilkinson-Wighan hayatı boyunca kısa süreli hafıza kaybı yaşayacağını öğrenerek taburcu edildi.