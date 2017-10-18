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Silindir, yol yenileme çalışması sırasında alev topuna döndü

    Uğur AYAZSIN - Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA)  MALETPE'de asfalt yenileme çalışması sırasında silindir aniden alev aldı

18 Ekim 2017 19:29

 

 

Uğur AYAZSIN - Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA)  MALETPE\'de asfalt yenileme çalışması sırasında silindir aniden alev aldı. İş makinesi birkaç dakika içinde alev topuna döndü. Bu anlar amatör kamera tarafından görüntülendi. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSFALT) ekiplerinin bugün Maltepe\'de bir sokakta saat 15.00\'de asfalt yenileme çalışması yaptığı sırada, silindir bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler dakikalar içinde iş makinesini tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Silindir tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın ve iş makinesinden sızan yağ nedeniyle de asfalt zarar gördü. Silindirin alev alev yanma anı ise bir amatör kamera tarafından görüntülendi. 


 (FOTOĞRAF)

 

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