Şilili yazar Luis Sepulveda Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Latin Amerika edebiyatının en önemli isimlerinden Şilili yazar Luis Sepúlveda koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sepúlveda, İspanya'nın kuzeyinde kaldığı hastaneden 70 yaşında yaşamını yitirdi.

Sepúlveda, 25 Şubat'ta Portekiz'de katıldığı bir festival sonrası Covid-19 semptomları göstermeye başlamıştı.

Sepúlveda'nın en bilinen romanların başında Aşk Romanları Okuyan İhtiyar adlı kitabı geliyor. Sepúlveda'nın Türkçe yayımlanan diğer kitapları arasında Martıya Uçmayı Öğreten Kedi, Mutluluğa Dair bir Düşünce ve Miks, Maks ve Meks'in Öyküsü var.

Mizah ve Güney Amerika'da hayatla ilgili tasvirleriyle ilgi çeken yazarın kitapları 50 farklı dile çevrildi. Sepúlveda yazmakla ilgili görüşlerini “Yazıyorum çünkü kelimelerin militan gücüne inanıyorum” sözleriyle ifade etmişti.

Luis Sepúlveda kimdir?

Şilili yazar, 4 Ekim 1949'da Santiago'nun kuzeyinde Ovalle'de doğdu.

Çok genç yaşından beri siyasetin içinde olan Sepúlveda Komünist Parti'nin Gençlik Kolları'na daha sonra Sosyalistler'e girdi.

Sepúlveda, 1973 yılında Augusto Pinochet askeri rejiminde ihanet suçundan tutuklanıp iki buçuk yıl hapis yattı.

Uluslararası Af Örgütü'nün devreye girmesiyle serbest kalan Şilili yazar, bir yıl saklandıktan sonra yeniden yakalandı ve 1977'de sürgüne gönderildi.

O tarihten sonra bir daha Şili'ye dönmeyen yazar, ülkesinin vatandaşlığını 2017'de geri alabilmişti.