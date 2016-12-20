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Spor

"Şilili ünlü bir futbolcu ölecek"

Brezilyalı astrolog Carlinhos, futbola dair kehanetleriyle ünlenmişti

20 Aralık 2016 14:27

Chapecoense takımının neredeyse tamamını uçak kazasında yitireceğini yaklaşık 7 ay önce tahmin eden 53 yaşındaki astrolog Carlinhos, Şili ve futbol dünyasını şimdiden merakta bırakan bir açıklama yaptdı. 

53 yaşındaki astrolog, Şilinin ünlü bir oyuncusunun 2018 Dünya Kupası öncesi yaşamını yitireceğini açıkladı.

Carlinhos'un youtube'daki açıklamalarında, "Şili, 2018 Dünya Kupası'na gittiği takdirde başka liglerde oynayan çok önemli bir oyuncusu oynayamayacak, çünkü ölecek." ifadelerini kullanıyor. 

Carlinhos ölecek dediği ismi açıklamazken, Şili'nin diğer liglerde oynayan ve öne çıkan isimler olarak Arsenal'de forma giyen Alexis Sanchez ile Bayer Münih'in başarısı için ter döken Arturo Vidal dikkat çekiyor. 

Carlinhos daha önce Brezilya'nın 2014 Dünya Kupası yarı finalinde Almanya'ya 7-1 yenileceğini; Neymar'ın aynı turnuvada sakatlık geçirerek kupaya erken veda edeceğini de söylemişti.

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ŞiliCarlinhosAlexis SanchezArturo Vidal

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