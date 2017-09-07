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Spor

Şilili taraftarlardan Alexis Sanchez için 'sevgilinden ayrıl' eylemi

Facebook'ta açılan etkinlik kapsamında örgütlenen 9 bin kişi, eyleme katılacağını belirtti

07 Eylül 2017 15:27

2018 Dünya Kupası'na katılmak için mücadele veren ülkelerden Şili'nin taraftarları, takımın yıldızı Alexis Sanchez'in, sevgilisi Mayte Rodriguez'den ayrılması için eylem düzenliyor. Bolivya karşısında alınan 1-0'lık yenilgi ardından öfkelenen taraftarların eyleminin nedeni, sevgilisinin Alexis'i 'şişman ve tembel' yapması.

Sözcü'de yer alan habere göre, 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde Bolivya’ya 1-0 yenilen Şili Milli Takımı’nda yıldız futbolcu Alexis Sanchez’in performansı da eleştiri konusu oldu.

Şili’nin Bolivya yenilgisiyle beraber Dünya Kupası’na katılma şansını zora sokmasının ardından bazı taraftarların (oyuncuya kabahat bulmak yerine) Alexis Sanchez’in sevgilisinden ayrılması için milli takım maçlarının oynandığı stadın yanında gösteri düzenleyeceği öğrenildi.

Facebook’taki etkinlik üzerinden örgütlenen yaklaşık 9 bin kişi, yıldız futbolcuyu ‘tembel ve şişman’ yaptığını iddia ettikleri Mayte Rodriguez ile ayrılması için ikna etmeye çalışacak.

Şili U20 Milli Takım Teknik Direktörü Jose Sulantay de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, Alexis Sanchez’in normalden daha kilolu olduğunu dile getirmişti.

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