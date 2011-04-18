Şilili madenciler 1 Mayıs'ta Taksim'de

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü ülke genelinde birlikte kutlama kararı alan emek ve meslek örgütlerinin kutlamalara yönelik hazırlıkları sürüyor.DİSK, 1 Mayıs kutlamaları için geniş kapsamlı hazırlıklar yürütüyor. Bu çerçevede, önceki yıllarda olduğu gibi Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilecek 1 Mayıs kutlamaları yine uluslararası bir nitelik taşıyacak.Özellikle 2007'den beri Taksim'deki 1 Mayıs kutlamalarını ve kutlamalar nedeniyle yaşananları uluslararası kamuoyu yakından takip ediyor. 2008'de bazı Avrupa Parlamentosu milletvekilleri DİSK Genel Merkezinden başlayarak konfederasyona üye işçilerle birlikte kutlamaya katılmış, 2009'da da Avrupalı sendikacıların oluşturduğu kalabalık kortej Taksim Meydanına yürümüştü.Bu yıl da Şilili madenciler, iş kazalarına dikkat çekmek için, DİSK'in davetlisi olarak İstanbul'da olacak.Şili'de yaşanan maden kazası ve günlerce göçük altında kalan madencileri kurtarma çalışmaları bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dikkatle izlenmişti. Aynı dönemde Türkiye'de bir maden ocağında yaşanan grizu patlamasında da 25 işçi yaşamını yitirmişti.DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin konfederasyonun temel mücadele alanları arasında yer aldığını söyledi.Türkiye'de, madenler başta olmak üzere işçi sağlığı ve iş güvenliği koşulları giderek kötüleştiğini savunan Görgün, ''Dünya genelinde işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında simge haline gelen Şilili kardeşlerimizi ülkemizdeki 1 Mayıs kutlamalarında görmek bizim için onur olacaktır'' dedi.Yüksek risk taşıyan, kuralsız ve denetimsiz çalışan, mühendislik bilim ve tekniğinden uzak, tamamen ilkel koşullarda çalışan pek çok maden firmasının ya taşeron ya da rödevans ilişkileri içinde üretim yaptığını ifade eden Görgün, bu tür işletmeler açısından iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının tamamen maliyet kalemi olarak görüldüğünü ve maksimum karı elde etmek için en hızlı, en acımasız üretim süreçlerinin yaşama geçirilmesi konusunda hiç tereddüt duyulmadığını belirtti.Türkiye'de 2008'de 48 maden işçisinin iş kazası sonucu yaşamını yitirdiğini, 2009'da bu sayının 92'ye, 2010'da 105'e yükseldiğine dikkati çeken Görgün, bu yılının ilk üç ayında ise 24 maden işçisinin madenlerde yaşanan iş kazalarında hayatını kaybettiğine işaret etti.DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, şunları kaydetti:''Şilili madencileri 1 Mayıs'a davet ederken amacımız Türkiye'deki iş kazalarına dikkat çekebilmek. Özellikle ekonomik kriz nedeniyle iş güvenliği önlemlerinde kesintiler yapılmış bu nedenle ölümlere, yaralanmalara ve sakatlanmalara neden olan iş kazaları artmıştır.Şilili madencilerin katılımı aynı zamanda işçi sınıfının uluslararası dayanışmasının önemli bir göstergesi olacaktır. Kendilerine şimdiden 'bienvenida' (hoşgeldin) diyoruz. Anadolu'nun ve Güney Amerika'nın en güzel halk türkülerini birlikte söylemeye hazırlanıyoruz.''