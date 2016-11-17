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Spor

Şilili Jara önüne geleni taciz ediyor!

Şili Milli Takımı'nın formasını giyen Gonzalo Jara, Uruguay'ı 3-1' yendikleri maçta, Gaston Ramirez'i taciz etti

17 Kasım 2016 11:32

Şili Milli Takımı'nın formasını giyen Gonzalo Jara, yaptığı hareketle dünya spor kamuoyunun gündemine oturdu.

2015 yılında Copa America'da Şili ile Uruguay arasında oynanan maçta Şilili Gonzalo Jara, Uruguaylı Edinson Cavani'ye yaptığı hareket yüzünden ikinci sarı kartını görüp oyundan atılmıştı.

İki takım önceki akşam 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde karşı karşıya geldi.

Şili maçı 3-1 kazanırken, Gonzalo Jara'nın bu seferki kurbanı Uruguaylı Gaston Ramirez oldu. Hakemin görmediği pozisyona Ramirez uzun süre itiraz etti.

Jara'nın yaptığı hareket sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

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