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Dünya

Şilili işkence mağduruna 40 yıl sonra tazminat

Mahkeme ilk defa, hayatta olan bir Pinochet dönemi mağduru için tazminata hükmediyor

02 Kasım 2013 23:19

İngiltere 'de yaşayan Leopoldo Garcia Lucero, Costa Rica'daki Amerika Kıtası İnsan Hakları Mahkemesi'nde açtığı davada 1975'te ülkesine terk etmesinden Şili Hükümeti'nin sorumlu olduğunu söylüyordu.

Şili'de Augusto Pinochet liderliğindeki askeri diktatörlük döneminde sürgüne gönderilen 80 yaşındaki bir işkence mağduru yaklaşık 40 yıl sonra hükümeti tazminat ödemeye mahkûm ettirdi.

Hukukçular, davanın Pinochet döneminde ülkesini terk eden 200 bin kadar Şilili için emsal oluşturabileceğini belirtiyor.

Kendisini sosyalist olarak tanımlayan Garcia, Orgeneral Pinochet'yi iktidara getiren darbeden beş gün sonra; Eylül 1973'te siyasi inançları nedeniyle tutuklandı.

Bir-buçuk yıl süreyle gözaltında tutulan ve işkence gören Garcia, omurilik zedelenmesi sonucu sakat kaldı.

BBC 'ye konuşan Garcia,  "Hayattayım ama yaşayan ölüyüm" dedi.

 

İşkencede sakat kaldı

 

İşkence gördükten sonra Atacama çölündeki ünlü Chacabuco toplama kampına götürülen Garcia, askerlerin burada altı yaşındaki kızını ve kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

Ön dişleri olmayan, işitme cihazıyla duyabilen yüzünde dipçik yarasının izleri bulunan hala işkenceden kaynaklanan ağrılar çeken Garcia 1975'te bir bakanlık kararnamesiyle sürgüne gönderilmişti.

Mahkeme, Garcia'nın davasıyla ilgili olarak 16 yıldır soruşturma yürüten hükümetinden soruşturmayı bir an önce tamamlayıp manevi tazminat ödemesini istedi.

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