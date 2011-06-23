'Silikonla meme büyütme görece tehlikesiz'

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Silikon yine piyasada



Bununla birlikte, silikonla meme büyütme ameliyatı yaptıran her beş kişiden birinin ve meme rekonstrüksiyonu yaptıranların yarısının, 10 yıl içinde bu dolgu maddesinin çıkarılması için yeniden ameliyat olduğu belirlendi.ABD, uzun süre bu alanın dışında kaldıktan sonra, 2006 yılında 22 yaşından büyük kadınlar için meme büyütme ameliyatlarını onaylamıştı. Bunun için Allergan'ın Natrelle ve Johnson and Johnson'a bağlı Mentor'un MemoryGel dolgu maddelerinin kullanılmasına onay verilmişti.Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin dün yayımladığı, silikonla meme büyütme ameliyatlarına ilişkin 63 sayfalık rapor, bu dolgu maddesini üretme izni olan iki şirketin yaptırdığı araştırmalara dayanıyor.Daire, dünya çapında 5 ile 10 milyon arasında kadının meme büyütme ameliyatı yaptırdığını kaydediyor.Silikon dolguların yırtılması ve sızıntı yapması nedeniyle doğan kaygılar ardından 1992 yılından sonra ABD'de silikon dolgular piyasadan çekilmişti.Bu tarihten sonra, sadece maden tuzu içeren dolgu maddelerinin kullanılmasına izin veriliyor; sadece mastektomi hastalarıyla diğer bazı tıbbi gerekçelerle sınırılı sayıda silikon dolgusu dağıtımı onaylanıyordu.Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, yapılan araştırmalarda silikon dolgularla, bağ dokusu hastalığı, meme kanseri ve üreme sorunları arasında hiçbir ilişki bulunmadığını kaydetti.Ancak anaplastik büyük hücreli lenfoma riskinin "çok ufak miktarda" arttığı saptandı.Silikonla yapılan meme büyütme ameliyatları ardından en sık rastlanan sorunlar, dolgu maddesinin patlaması, buruşma, asimetri sorunu, yaralar, ağrılar ve enfeksiyonlar.Raporda meme büyütme ameliyatları ardından çıkan sorunların zamanla ortaya çıktığına da işaret edildi.Gıda ve İlaç Dairesi, bu konuda bir uyarıda da bulunarak, "Meme dolguları, bir ömür boyu işlevlerini koruyacak maddeler değil. Ne kadar uzun süreyle dolgu maddesi taşıyorsanız, bunu çıkarma durumunda kalmanız olasılığı da artmakta." dedi.Daire, bütün bunlara rağmen, meme büyütme ameliyatı yaptıran kadınların çoğunun "vücutlarının yeni görünümüyle, memelerinin yeni boyutları ve şeklinden memnun olduklarını" belirtti.