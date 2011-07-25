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Yaşam

Silikon patlatan 17’lik sevgili ağır cezalık oldu!

Aksaray’da döviz bürosu işleten 17 yaşındaki H. H. ile İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki F.S.yi sosyetik gece kulubü Sortie’de bir masada ba&#

25 Temmuz 2011 03:00

T24 - Aksaray’da döviz bürosu işleten 17 yaşındaki H. H. ile İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki F.S.yi sosyetik gece kulubü Sortie’de bir masada başka erkeklerle gören H.H., çılgına döndü. Burada başlayan tartışma, H.H.’nin, 15 Mayıs’ta savcılıkta verdiği ifadedeki iddialarına göre şöyle devam etti: “Eve gitmesini, aksi halde babasını arayacağımı söyledim. Kaçtı. Ben de peşinden koşarak sokakta, ‘Nereye gidiyorsun’ diye tuttum. Ama elim ameliyatlı yerine gelmiş. Dikişlerinin patladığını söyledi. Arkadaşlarımla birlikte hastaneye götürdüm. Kazara oldu.”


Şikayetini geri aldı

H.H., savcılık sorgusunun ardından, “yağma”, “silahla tehdit”, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak”, “silahla gasp” suçlarından tutuklandı. 17’lik dövizci, Maltepe Çocuk Cezaevi’ne konuldu. Hukuki süreç bu şekilde devam ederken, silikon taktırdığı göğüslerindeki ameliyat dikişleri patlayan genç kız cezaevinde bulunan H.H. ile aralarındaki gerginliğin bitmesini istediğini belirterek, tazminat hakkı saklı kalmak kaydıyla, şikayetinden vazgeçtiğini bildirdi. Ancak F.S.’nin “vazgeçişi”, H.H.’yi “içeriden” kurtarmaya yetmedi. Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilen fezlekede, H.H.’nin “kasten yaralama”, “silahla tehdit” , “silahla yağma” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından 30 yıla kadar hapsi istendi. Ancak H.H.’nin yaşının 18’den küçük olması nedeniyle, 7.5 yıldan 15 yıla hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi. Hakkında Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı.


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