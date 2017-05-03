Silikon dolgu mağduru hemşire: Keşke aklıma gelseydi de sorsaydım...

Adanalı silikon dolgu mağduru hemşire Merve Keleş, “Haberi okuyanlar ‘Niye diploma sormadın?’ diyor. Keşke aklıma gelseydi de sorsaydım” dedi.

Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre, dudağına dolgu yaptırmak isteyen Adanalı hemşire Merve Keleş’in yaşadığı silikon faciasının ardından dikkatler merdiven altı güzellik merkezlerine çevrildi. Medikal Estetik Tıp Derneği (Mestder) Başkanı Dr. Devrim Gürsoy’un verdiği bilgiler işin vahametini gözler önüne serdi. Görsoy’un verdiği bilgilere göre, Türkiye’de kaçak botoks, dolgu ve saç ekimi yapan kişi sayısı, bu işi yapmaya yetkili hekim sayısından fazla.

Yasaların, saç ekimi de dahil bu tür estetik operasyonları sadece yetkili hekimlerin yapabileceğine izin verdiğini belirten Gürsoy, “Bu işlemleri sadece dermatologlar, estetik cerrahi uzmanları ve medikal estetik sertifikası almış doktorlar yapabilir. Çünkü komplikasyon geliştiği takdirde gerekli müdahaleyi yapabilmelidir. Türkiye’de hekim sayısı 3 bini geçmez, ancak aralarında itfaiyeci, sanayici ve teknisyenlerin de bulunduğu en az 5 bin kişi kaçak olarak bu işlemleri yapıyor. Saç ekimi yapılan yerler ise yasaya göre tamamen kaçak. Saç ekiminin normalde sadece hastanelerde yapılabilmesi gerekiyor. Denetleme yetkisi belediyelerde. Onlar da sadece fiziki açıdan denetliyor” diye konuştu.

"Ben ister miydim?"

Öte yandan hemşire Merve Keleş’in tedavisi ise görev yaptığı Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürüyor. Bu hafta içinde ameliyat olması beklenen Keleş’in dudağındaki şişlik ve ağrı hâlâ devam ediyor. Dudağına silikon yaptırdığı için pişman olduğunu ancak artık bunun önemli olmadığını belirten Keleş, “Haberi okuyanlar ‘Niye diplomasını sormadın?’ diyor. Ben de herkese ‘Hemşireyim’ diyorum ama ‘Diplomam da bu’ demiyorum. Keşke aklıma gelseydi de sorsaydım. Dudaksız kalma ihtimalim var. Bunu ben ister miydim?” dedi.

Estetik operasyonundan sonra dudakları bu hale gelen Merve Keleş’in tedavisi hastanede sürüyor.

"700 bin botoksun 60 bini kaçak"

Dr. Devrim Gürsoy, Türkiye’de estetik operasyonlarla ilgili şu istatistikleri paylaştı:

- Yılda 350-400 bin arası saç ekimi yapılıyor. Bunlardan sadece yüzde 15’i usulüne uygun şekilde ve uygun yerlerde yapılıyor. Yüzde 50’si hiç doktorsuz, yüzde 35’i diploma kiralama şeklinde yapılıyor.

- Yılda 600-700 bin arası botoks yapılıyor. Bunlardan 60 bini kaçak yani sahte estetikçiler tarafından yapılıyor.

- Yılda ortalama 200 bin dolgu yapılıyor. Bunun da yüzde 15-25 arası yine kaçak. Bu da yaklaşık 40 bin dolgunun diplomasız, sahte estetik uzmanlarınca yapılması anlamına geliyor.