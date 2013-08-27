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Yaşam

Silifke'de kaplumbağa saldırısında 9 kişi yaralandı

Silifke'nin Narlıkuyu koyunda deniz kaplumbağası saldırısı sonucu 9 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi

27 Ağustos 2013 15:24


Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu'da, caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının saldırısına uğrayan 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, "Yüzerken bir cisim tarafından yakalanarak suya çekildiklerini" hisseden mağdurlar denizden çıkmaya çalıştıklarını fakat vücutlarının değişik bölgelerinden ısırıldıklarını söyledi.

Farklı saldırılarda toplam 9 kişi yaralanırken, "kaplumbağanın çırpınınca ısırdığı ve yaklaşık 40-50 kilo civarında olduğu” belirtildi.

Koyda insanlara saldıran 4-5 kaplumbağa olduğu öne sürülürken bunlardan birinin yakalandığı öğrenildi. Hayvanseverler sık görülen bir durum olmayan caretta caretta saldırısının niye gerçekleştiğinin araştırılmasını istedi.

 

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