Silifke'de kaplumbağa saldırısında 9 kişi yaralandı



Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu'da, caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının saldırısına uğrayan 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, "Yüzerken bir cisim tarafından yakalanarak suya çekildiklerini" hisseden mağdurlar denizden çıkmaya çalıştıklarını fakat vücutlarının değişik bölgelerinden ısırıldıklarını söyledi.

Farklı saldırılarda toplam 9 kişi yaralanırken, "kaplumbağanın çırpınınca ısırdığı ve yaklaşık 40-50 kilo civarında olduğu” belirtildi.

Koyda insanlara saldıran 4-5 kaplumbağa olduğu öne sürülürken bunlardan birinin yakalandığı öğrenildi. Hayvanseverler sık görülen bir durum olmayan caretta caretta saldırısının niye gerçekleştiğinin araştırılmasını istedi.