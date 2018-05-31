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Politika

Silifke'de Erdoğan'ın seçim kampanyasına bağış kuyruğu

Erol OKUR/SİLİFKE, (MERSİN), (DHA)- MERSİN'in Silifke ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına bağışta bulunarak destek olmak isteyenler bankada sıraya girdi

31 Mayıs 2018 18:28

Erol OKUR/SİLİFKE, (MERSİN), (DHA)- MERSİN\'in Silifke ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın seçim kampanyasına bağışta bulunarak destek olmak isteyenler bankada sıraya girdi.
AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Çetin ve Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan önderliğindeki partililer, banka şubesinde toplandı. Burada sıraya girerek uzun kuyruk oluşturan partililer bağışta bulundu. Yapılan bağış miktarının önemli olmadığını ifade eden Tezcan, \"Cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza bağışta bulunuyoruz. Bütün Türkiye\'ye de buradan önemli bir mesaj vermiş bulunuyoruz\" dedi.

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