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Silifke'de dolu, sera ve bahçelere zarar verdi

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Silifke ilçesinde dolu yağışı çiftçilere zarar verdi

22 Ocak 2018 18:22

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Silifke ilçesinde dolu yağışı çiftçilere zarar verdi. Seralar, badem ağaçlarının çiçekleri ve açık alanda yetiştirilen çilek tarlaları zarar gördü.
Silifke ilçesine bağlı, Taşucu, Kum, Kurtuluş, Sökün, Yeşil Ovacık, Akdere, Işıklı, Bahçe köyü, Atayurt, Arkum mahallelerinde yağan dolu badem ağaçlarının çiçeklerine, seralara ve açıkta yetiştirilen çiçek bahçelerine zarar verdiği öğrenildi. Bu arada, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, bütün yerleşim birimlerini tek tek gezerek sera ve bahçelerde oluşan hasarı tespit etmeye başladı.

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