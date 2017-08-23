Silifke’de alıç alternatif ürün olma yolunda

Mehmet OKUR / SİLİFKE(Mersin), (DHA) - MERSİN’in Silifke İlçesi’nde çiftçilerin alternatif ürün arayışına en çok Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya\'da görülen gülgiller familyasından alıç da katıldı. Bir çiftçi tarafından yetiştirilen ve hasadı yapılan alıç, alternatif olarak üreticilere umut olacak.

Çiftçi Durhasan Soykan\'ın Balandız Mahallesi’nde yetiştirmeye başladığı alıç, çiftçilere yeni bir alternatif ürün oldu. Hasadına başlanan ürünle ilgili açıklama yapan Soykan şöyle dedi:

\"İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası ile birlikte 2004 yılında fizibilite çalışmasına başladık. Kırsal alanda ekonomiye katkı sağlamak amaçlı çalışma yaptık. Çeşitli yerlere seleksiyon yaptık. Yaptığımız seleksiyon sonucunda en iyi 900 ile bin 200 rakımda olduğunu tespit ettik. 2010 yılında dikimini yaptık. Geçen yıl kilosunu 25TL’den sattık. Bu yıl yaklaşık toptan fiyatı 30 TL ile perakende fiyatı 60 TL arasında olduğunu biliyoruz.\"

Geçen yıl bahçe başı 300 kilo rekolte elde ettiklerini belirten Soykan, \"Bu yıl yaklaşık 500 ile 1 ton arası rekoltemiz var. Kırsal alanda alternatif bir gelir sağlasın diye öncü bir çiftçiyiz. Benimle birlikte başka çiftçiler de Silifke’de alıç yetiştirmeye başladı. İnşallah bu yöreye ekonomik bir katkı sağlar, Silifke’yi iyi bir şekilde tanıtmış oluruz\" diye konuştu.

\'KALP DOSTU, KOLESTEROL DÜŞÜRÜCÜ\'

Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise, yetiştirilen her alternatif ürünün, kendileri ve yöre halkı için umut verici olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

\"Çiftçilerimiz yeni bir alternatif meyve çeşidi olarak alıç denemesi yaptı. 20 dönüm civarında küçük parçalar halinde meyve bahçesi tesis etti. Bölgemizde her şeyin olduğu yerde, alternatif olarak alıç da var. Kividen, elmadan, armuttan alternatif ürünlere geçişler var. Bölge ekonomisine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Alıç, sağlık açısından da faydalı bir üründür. Kalp dostu, kolesterol düşürücü bir meyve olarak bilinmektedir. Bölgemizdeki kıraç arazileri değerlendirsinler diye genç çiftçilerimizi teşvik ediyoruz.\"

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