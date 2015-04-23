Şili'deki Calbuco Volkanı 43 yıl aradan sonra patladı



Lav ve kül püskürtmeye başlayan volkanın 20 kilometre çevresindeki yerleşim yerleri tahliye edildi. Tahliye edilen kişi sayısının 4 bin 500'ü bulduğu açıklandı. Okullar tatil edilirken, bölge üzerinden uçuşlar iptal edildi.

Volkanın püskürdüğü kül bulutunun yüksekliğinin 10 kilometreyi bulduğu belirtildi. Şili hükümeti volkan çevresini afet bölgesi ilan etti, bölgeye askeri birlikler sevk edildi.

Volkanın 50 kilometre batısındaki 240 bin nüfuslu Puerto Montt kentinde havaalanı ulaşıma kapatılırken gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

1 metre kalınlığında kül tabakası uyarısı

Yeniden faaliyete geçen volkan komşu Arjantin'de de günlük hayatı etkiledi. San Carlos de Bariloche havaalanının geçici olarak kapatıldığı açıklandı.

Bölgedeki yerleşim yerleri kül tabakasıyla kaplandı. Blanco nehrinin suları yükseldi. Volkandan kaçmaya çalışan bölge sakinleri akaryakıt istasyonları ve karayollarında uzun kuyruklara neden oldu.

Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet, incelemelerde bulunmak üzere afet bölgesine gitti. Bachelet, kül tabakasının kalınlığının bir metreye kadar varabileceğini söyledi.