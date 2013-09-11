Şili'de 'yatan adam zinciri' eylemi



Şili'nin başkenti Santiago'nun ana caddesinde bin kişilik bir grup birbirinin ardına yatarak diktatör Augusto Pinochet döneminde kaybedilenleri andı.

Canan Kaya'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Şilili oyuncu Maria Jose Contretas'ın davetiyle gerçekleştirilen eyleme, ülkenin tanınmış sanatçı, öğrenci ve akademisyenler katıldı. Bernanrdo O'Higgins Caddesi'nden başlayan 'Yatan adam zinciri' sokaklar boyu devam ederek başkanlık sarayı Palacio de la Moneda'ya kadar uzandı. Eylem çağrısı sosyal medyadan yapıldı ve toplam 11 dakika sürdü. Maria Contretas eylemi darbenin 40'ıncı yılında, "Hala Şili'de Pinochet döneminde devletin yaptığı sistemli işkence ve insan hakları ihlallerini inkar edenlere" yanıt vermek için organize ettiklerini söyledi.