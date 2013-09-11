T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şili'de 'yatan adam zinciri' eylemi

Şili'de diktatör Augusto Pinochet döneminde kaybedilenler 'yatan adam zinciri' eylemiyle anıldı. 11 dakika süren zincir eylemine yüzlerce kişi destek verdi

11 Eylül 2013 18:20


Şili'nin başkenti Santiago'nun ana caddesinde bin kişilik bir grup birbirinin ardına yatarak diktatör Augusto Pinochet döneminde kaybedilenleri andı.

Canan Kaya'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Şilili oyuncu Maria Jose Contretas'ın davetiyle gerçekleştirilen eyleme, ülkenin tanınmış sanatçı, öğrenci ve akademisyenler katıldı. Bernanrdo O'Higgins Caddesi'nden başlayan 'Yatan adam zinciri' sokaklar boyu devam ederek başkanlık sarayı Palacio de la Moneda'ya kadar uzandı. Eylem çağrısı sosyal medyadan yapıldı ve toplam 11 dakika sürdü. Maria Contretas eylemi darbenin 40'ıncı yılında, "Hala Şili'de Pinochet döneminde devletin yaptığı sistemli işkence ve insan hakları ihlallerini inkar edenlere" yanıt vermek için organize ettiklerini söyledi.

ETİKETLER

şiliyatan adam zinciriAugusto Pinochet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24