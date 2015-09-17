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Dünya
Deutsche Welle

Şili'de tsunami korkusu

Şiddetli bir depremle sarsılan Şili'de tsunami alarmı verildi. Sahil şeridinde yaşayan yaklaşık 1 milyon kişi tahliye edildi. Ülkede korkulu bekleyiş sürüyor.

17 Eylül 2015 11:59


Şili'de yerel saatle çarşamba günü saat 19:45'de (TSI 01:54 - Perşembe) meydana gelen depremin büyüklüğünün 8,3 olduğu açıklandı. Yetkililer 5 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin kayıp olduğunu ve büyük depremin ardından artçı sarsıntılar meydana geldiğini söyledi.

Tsunami alarmı verilen ülkede sahil şeridinde yaşayan yaklaşık 1 milyon kişinin de güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

ABD Deprem Araştırma Merkezi'nin verilerine göre, depremin merkez üssü başkent Santiago'nun 230 kilometre kuzeyinde. Depremin meydana geldiği derinliğin de 11 kilometre olduğu belirtildi.

Şili İçişleri Bakanı Jorge Burgos, depremin merkez üssüne yakın Illapel kentinde çok sayıda evin zarar gördüğünü ve binlerce kişinin panikle sokaklara çıktığını söyledi.

Deprem, Santiago kentinde de hissedildi. Kent sakinleri sarsıntının hafif başladığını ve sonra şiddetlendiğini anlattı. Liman kenti Valparasio da çok sayıda kişi geceyi dışarda geçirdi.

Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet'in perşembe günü depremden etkilenen bölgeleri ziyaret edeceği bildirildi.

Deprem bin 400 kilometre uzaklıktaki Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te de hissedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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