Şili'de solun adayı başkanlık koltuğuna geri döndü

Şili'de devlet başkanlığı seçimleri için 'çocukluk arkadaşı' olan iki kadın yarıştı. Babası işkencede öldürülen solun adayı Michelle Bachelet, Pinochet döneminin generallerinden birinin kızı olan Evelyn Matthei karşısında üstünlük sağladı.

Seçimlerin ikinci turunda Michelle Bachelet oyların yaklaşık yüzde 62'sini, rakibi merkez sağ koalisyonun adayı Evelyn Matthei ise oyların yüzde 38'ini kazandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Michelle Bachelet, ilk turda kılpayı farkla cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmayı garantileyememişti. Bachelet, 2006-2010 yıllarında Şili'nin cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüş, seçim kanunları gereği dönem sonunda koltuğundan ayrılmıştı.

'Radikal' manifesto

62 yaşındaki Michelle Bachelet, 17 Kasım'da yapılan ilk turda oyların yüzde 47'sini kazanmıştı. Rakibinin oy oranı ise yüzde 25'te kalmıştı. Bachelet, lideri olduğu Sosyalist Parti'nin yanı sıra Hristiyan Demokratlar ve Komünistlerin de yer aldığı bir seçim ittifakının ortak adayıydı.

Seçim kampanyası süresince zengin ile yoksul arasındaki gelir uçurumunu daraltmaya yönelik politikaların üzerinde durmuştu. Şili Latin Amerika'nın en zengin ülkelerinden biri ancak son yıllarda milyonlarca kişi daha adil bir gelir dağılımı ve daha iyi eğitim talebiyle protesto gösterilerinde bulunuyor.

Michelle Bachelet vergileri arttırarak parasız üniversite eğitimi imkânı sunmayı planlıyor.

Ayrıca 1973'ten 1990'a kadar ülkeyi yöneten diktatör Agusto Pinochet döneminden kalma siyasi ve ekonomik yapılanmada da reforma gitmek istiyor.

BBC'nin Santiago'da bulunan muhabiri Bachelet'nin seçim manifestosunun bu kez önceki adaylığına kıyasla çok daha "radikal" olduğunu söylüyor.

Michelle Bachelet, seçim kanunları gereği ilk cumhurbaşkanlığı döneminin hemen ardından yapılan seçimlerde adaylığını koyamamıştı. Ancak görevden ayrıldığında halk nezdinde popülerliğini koruyordu.

Çocukluk arkadaşları

Evelyn Matthei, merkez sağın iki adayının yarıştan çekilmesinin ardından cumhurbaşkanlığına adaylığını koymuştu. 60 yaşındaki Matthei, mevcut cumhurbaşkanı Sebastian Pinera'nın politikalarını devam ettireceği taahhüdünde bulunuyordu.

1950'li yıllarda Bachelet ve Matthei komşu çocuklarıydı ve her ikisi de hava kuvvetlerinde general olan babalarının çalıştığı üste oyunlar oynuyorlardı. Evelyn Matthei'nin babası Fernando kariyerinde yükselmiş, askeri bir okulun yönetimini üstlenmişti. Michelle Bachelet'nin babası Alberto ise 1973 yılında Pinochet tarafından devrilen Sosyalist iktidara bağlı çalışıyordu.

Alberto Bachelet 1974 yılında gözaltındayken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 51 yaşındaki generalin ölümü hakkında yürütülen soruşturma, kalp rahatsızlığının askeri okulda tutulduğu sırada gördüğü işkenceden kaynaklanmış olabileceği sonucuna vardı.

Bu yıl görülen bir davada, mahkeme General Fernando Matthei'nin, Alberto Bachelet'nin gördüğü işkenceden haberi olmadığına hükmetmişti.