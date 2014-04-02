Şili'de şiddetli deprem



Şili İçişleri Baknaı Rodrigo Peñalillo, Iquique ve Alto Hospicio kentlerinde dört erkek ve bir kadının hayatını kaybettiğini bildirdi. Hayatını kaybedenleri kalp krizi veya enkaz parçalarının düşmesi sonucu öldüğü belirtildi. Şili'nin kuzeyi için acil yardım çağrısında bulunuldu.

8.2 büyüklüğünde olduğu belirtilen deprem, liman kenti Iquique'ten 90 kilometre uzaklıkta, Pasifik Okyanusu'nda meydana geldi.

Şilili yetkililer deprem sonrası tsunami uyarısı verip kıyı bölgelerinin boşaltılmasını istedi. İki metreyi aşan dalgaların kıyıya ulaştığı belirtildi. Ancak birkaç saat sonra tsunami uyarısı kaldırıldı.

Deprem Peru ve Ekvador'da da hissedildi. Hawaii'de de yetkililer alarm durumuna geçti. Şiddetli deprem Bolivya'daki evleri de sarstı. Deprem sonrası 6.2 büyüklüğünde bir artçı deprem kaydedildi.

Şili'nin yanı sıra Peru ve Ekvador'da da yetkililer kıyı bölgelerinde yaşayanları olası sel dalgaları konusunda uyardı. Hawaii'deki tsunami uyarı merkezi Kolombiya ve Panama'dakileri de dikkatli olmaya çağırdı.

2010 yılının şubat ayında Şili'de meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremde 500'den fazla insan hayatını kaybetmişti.