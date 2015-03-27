Şili'de sel felaketi



Atacama Çölü'nün bulunduğu bölgede son 80 yılın en kötü sel felaketi meydana geldi. Sel nedeniyle elektrik verilemeyen bölgenin yolları ulaşıma kapandı. 40 binden fazla kişi elektrik kesintisinden etkilendi. 48 bine yakın kişiye ise içme suyu ulaştırılamıyor. Copiapó ve Antofagasta'da bulunan okullarda öğretime ara verildi.

İncelemelerde bulunan Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet afet bölgesinde olağanüstü hâl ilan etti. İçişleri Bakanı Rodrigo Peñailillo, yardım çalışmalarında bulunmak ve kamu düzenini sağlamak üzere bölgeye askeri birliklerin sevk edildiğini açıkladı.

İlk belirlemelere göre sel ve aşırı yağışlardan 7 kişinin öldüğü, 19 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Ölü sayısının artmasından kaygı duyuluyor.