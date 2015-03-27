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Dünya
Deutsche Welle

Şili'de sel felaketi

Şili'nin kuzeyinde aşırı yağış sonucu meydana gelen selde en az 7 kişi hayatını kaybetti.

27 Mart 2015 11:08


Atacama Çölü'nün bulunduğu bölgede son 80 yılın en kötü sel felaketi meydana geldi. Sel nedeniyle elektrik verilemeyen bölgenin yolları ulaşıma kapandı. 40 binden fazla kişi elektrik kesintisinden etkilendi. 48 bine yakın kişiye ise içme suyu ulaştırılamıyor. Copiapó ve Antofagasta'da bulunan okullarda öğretime ara verildi.

İncelemelerde bulunan Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet afet bölgesinde olağanüstü hâl ilan etti. İçişleri Bakanı Rodrigo Peñailillo, yardım çalışmalarında bulunmak ve kamu düzenini sağlamak üzere bölgeye askeri birliklerin sevk edildiğini açıkladı.

İlk belirlemelere göre sel ve aşırı yağışlardan 7 kişinin öldüğü, 19 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Ölü sayısının artmasından kaygı duyuluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AntofagastaDevlet Başkanı Michelle BacheletBakanı Rodrigo PeñaililloDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/NH/AG

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