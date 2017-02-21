Şili'de Pinochet'nin yenildiği 'hayır' kampanyasının yaratıcısı, CHP'nin davetiyle Türkiye'de

CHP gençlik kollarının davetlisi olarak Türkiye'ye gelen ve Şili’de Augusto Pinochet’nin yenildiği referandumda ‘hayır’ kampanyasını yürüten Eugenio Garcia Ferrada, referanduma ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, CHP Gençlik Kolları’nın “Hayır” kampanyasını inceleyecek ve onlara referandum sürecinde atmaları gereken adımlar konusunda destek verecek olan Eugenio Garcia Ferrada, “Türkiye’de pozitif bir kampanya yürütülmeli, çünkü kampanya sadece seçimleri kazanmak için değil seçimlerden sonrası içinde çok önemli. Türkiye’nin lehine bir kampanya olması gerekiyor. Birbirlerine karşı olan bir kampanya yürütülmemelidir, çünkü sonrasında ülke kaos altında olabilir” dedi. Şili’de, Augusto Pinochet’yi yenen ‘hayır’ kampanyasının yaratıcısı Eugenio Garcia Ferrada (65), Türkiye’deki referandum sürecinde ‘hayır’a ilişkin tecrübelerini anlatmak üzere CHP Gençlik Kolları’nın davetiyle Türkiye’ye geldi. CHP ye ilham veren ‘No’ filmine esin kaynağı olan reklamcı Ferrada, Türkiye’nin Şili tarafından sevilen ve saygı duyulan bir ülke olduğunu belirterek anahtar görevi gören bir coğrafi yapısı olduğunu söyledi. Yaşadığı deneyimleri aktarmak için Türkiye’de olduğunu anlatan Ferrada, "1988 yılında gençler ‘Hayır’ denmesinde büyük etki sahibi olmuştu. Şili o dönemde geleceğini belirleyecekti. Gençler şu anda geleceği şekillendirecek kişiler. Çünkü degişikliklere sahip çıkmak için kendilerinde o enerjiyi bulabilirler. Burada da aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Gençlerin bazıları daha tam olarak kararını verememiş durumda. Karar verebilmeleri için fikir sahibi olmaları gerekiyor. Gençlerin özgür olacağı bir ülke yaratılmasının olabilitesi yüksek. Bu değişiklik bir değer katar. CHP Gençlik Kolları bunu yapmayı hedefliyor" dedi.

"Politik olmamalı"

Yürütülecek kampanyanın politik olmaması gerektiğini dile getiren Ferrada, “Şili’de hayır kampanyasının yürütürken çok sert bir dil vardı. İnsanlar fikirlerini söylemekte çekiniyordu. İnsanların Augusto Pinochet’le devam edip etmeme konusunda kafası karışıktı. Korkanlara‘Hayır’ın geleceğimiz için önemli olduğunu ve onun şekillendireceğini anlatmaya çalıştık. Onların geleceği için böyle bir şey yapmamız onların kafalarındaki soru işaretlerini kaldırdı. Duygusal bir bağ kuruldu” ifadelerini kullandı. Ferrada, CHP Gençlik örgütüyle farklı şehirlere giderek onların düşüncelerini dinleyeceğini ve kendi düşüncelerini de aktaracağını söyledi. Cumhuriyet’e yönelik baskıları da değerlendiren Ferrada, “Bence hiçkimse kendi fikirleri doğrultusunda susturulmamalı. Bugün birine yarın bir diğerine engel olurlar. Bu bir döngü halinde devam eder. Halkın en önemli şeylerinden biri de kendi görüşlerini dile getirmesidir” ifadelerini kullandı.

"Kararsız gençleri 'Hayır'a davet edeceğiz"

Polat Otel’de Garcia Ferrada’nın katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasında konuşan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz da Şili’de kullanılan dile yakın bir dil kullanacaklarını belirtti. Ferrada ile kampanyalarının 6 gün süreceğine değinen Yılmaz, “Evet cephesinin provokasyonlarına gelmeyen, süreç içerisinde daha rasyonel işler yapabilen parti merkezi göreceksiniz. 18 - 34 yaş arası seçmenin bugün inanılmaz derecede kararsız olduğu ve 'hayır'a meyilli olduğunu bizler gördük. Kadınlar da önemli rol oynayacak” dedi.