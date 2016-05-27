Şili'de öğrencilere müdahale



"El Mostrador" gazetesinin haberine göre, başkent Şili'nin merkezinde toplanan yüzlerce öğrenciye polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Öğrenci temsilcileri polisin müdahale sırasında uyguladığı şiddeti kınadı. Şili İçişleri Bakanı Jorge Burgos ise polisi savundu. Burgos, öğrencilerin kendilerine yürüyüş için izin verilen güzergâhın dışına çıktığını söyledi.

Solcu Devlet Başkanı reform sözü verdi

Solcu Devlet Başkanı Michelle Bachelet geçen yıl eğitimde bir dizi reform öngören bir paketi yürürlüğe koymuştu. Bachelet, 2016 yılından itibaren yaklaşık 260 bin öğrenci için ücretsiz yüksekokul öğrenimi sözü vermişti. Bachelet, 2016 yılında yoksul ailelerden gelen üniversite öğrencilerinin yüzde 60'ının, 2017 yılında yüzde 70'inin ve 2020'ye kadar da yüzde 100'ünün ücretsiz eğitimden yararlanmasının planlandığını açıklamıştı.

Öğrenciler reform adımlarını yetersiz buluyor

Üniversite eğitimini ücretsiz kılan bir yasa teklifi Parlamento'da bu kapsamda kabul edilmişti. Ancak öğrenciler atılan adımları yetersiz buluyor. Yüksek eğitim sisteminin köklü bir reformdan geçmesi talep ediliyor.

Diktatör Pinochet döneminden kalma sistem

Protestolara katılanlar, diktatör Augusto Pinochet döneminde (1973 – 1990) oluşturulan eğitim sisteminin "adaletsiz ve pahalı" olduğu eleştirisinde bulunarak, yüksek öğrenim harcının tamamen kaldırılmasını talep ediyor.

Bu hafta içinde Başkanlık Sarayı bahçesine turist gibi girmeyi başaran bir grup lise öğrencisi, pankart açarak slogan atmıştı.