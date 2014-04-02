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Dünya
Deutsche Welle

Şili'de korkulu bekleyiş

Son 150 yılın en büyük depremiyle sarsılan Şili'de, yaklaşık bir milyon insan tsunami alarmı nedeniyle bölgenin yüksek kesimlerine sığınmak zorunda kaldı.

02 Nisan 2014 20:43


Sık sık depremlere sahne olan Şili'de 19'uncu yüzyıldan bu yana meydana gelen en şiddetli, 8.2 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Ülkenin kuzeyinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre en az 6 kişi hayatını kaybetti, Pasifik kıyılarında tsunami alarmı verildi.

Depremin ardından yüzlerce tutuklunun oluşan kaosu fırsat bilip Iquique kentindeki cezaevinden kaçtıkları gelen haberler arasında yer alıyor. La Tercera gazetesi, 300 tutuklunun kaçtığını, en az 40'ının yeniden yakalandığını yazdı.

Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet, televizyondan yaptığı açıklamada ülkenin kuzeyinin felaket bölgesi ilan edildiğini, ordunun depremden zarar görenlere yardım edeceğini ve yağmalamayı önlemek için de gerekli önlemlerin alınacağını kaydetti.

Yetkililer, salı akşam saatlerinde meydana gelen ve merkez üssü Peru sınırı yakınlarındaki Iquique kentine 100 kilometre mesafedeki kıyı şeridi olan depremin ardından, oluşan dev dalgalar nedeniyle tsunami alarmı verdi. Dalga boyunun 2,5 metreyi bulduğu, artçı sarsıntıların büyüklüğünün de 6'ya ulaştığı bildiriliyor. Kıyı şeridindeki bir çok teknenin büyük zarar gördüğü belirtildi.

Şili'de en son 27 Şubat 2010 yılında ülkenin güneyinde 8.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, 500'ün üzerinde kişi yaşamını yitirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SonPasifikIquiqueTerceraDevlet Başkanı Michelle BacheletPeruWelle Türkçe DW/dpa GA/BÖ

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