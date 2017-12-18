Şili'de ikinci Pinera dönemi başlıyor

Şili'de eski devlet başkanlarından Sebastian Pinera, devlet başkanı seçiminin ikinci turunu kazanan isim oldu.

14 milyon seçmenin yer aldığı Latin Amerika ülkesindeki seçimlerde Pinera oyların yüzde 54.58'ini aldı. Muhafazakar Pinera'nın rakibi, merkez solun adayı Alejandro Guillier'in oyları ise yüzde 45.42 seviyesinde kaldı. Rakibi tarafından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya benzetilen Guillier, şu an devlet başkanlığı koltuğunda oturan Michelle Bachelet'nin desteklediği isimdi.

2010 ila 2014 yılları arasında devlet başkanlığı yürüten 68 yaşındaki Pinera'nın seçim zaferinde ekonomi alanında vaatleri önemli yer oynadı.

Seçim zaferi sonrası destekçilerine teşekkür eden Pinera, "Şilililerin sesi duyuldu. Bu zaferi, tevazu ve umutla karşılıyoruz" dedi.

Pinera'ya oy verenler arasında yer alan Jose Oyaneder, "O devlet başkanıyken, işlerimiz çok iyiydi. Umarım bir kez daha öyle olur" diyor.

Şili'de Pinera'nın başkanlığı döneminde ülke ekonomisinin belkemiğini oluşturan bakır fiyatları artmış, Şili ekonomisi yılda ortalama yüzde 5 büyüme kaydetmişti. Ancak, Pinera iktidarı Şili'de çok sayıda protestolara da sahne olmuştu. Eğitim reformu talep eden öğrencilerin düzenli olarak yaptığı eylemler ülkenin gündemini oluşturan başlıklar arasında yer almıştı.

11 Mart'ta göreve gelmesi beklenen Pinera, Harvard'da eğitim görmüş bir ekonomist. Şili'de bankacılık sektöründe kredi kartı dönemini başlatan isim olarak kişisel servetini yapan Pinera, Forbes'un dünyanın en zengin isimleri listesinde 745'inci sırada yer alıyor. Pinera'nın serveti, 2.7 milyar dolar'ı buluyor.

AP/Reuters/ÖA/HS

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