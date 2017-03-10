Şili'de 'Elif' ismi 'Veronica'yı geçti

Şili'de büyük ilgi gören Türk televizyon dizilerinden esinlenen aileler yeni doğan çocuklarına "Elif", "Nilüfer", "Fatmagül" ve "İbrahim" gibi Türk isimleri vermeye başladı. Posta'da yer alan habere göre, "Elif" ismi, Latin Amerika'da yaygın kullanılan "Veronica" gibi bazı isimleri geride bıraktı.

Şili Nüfus Kayıt Merkezi'nin verilerine göre, 10 binden fazla çocuğun ismi sıralanarak yapılan listede, en çok tercih edilen isimler kız bebeklerde "Sofia" oldu. Şili'de 2016'da doğan 4 bin 11 bebeğe Sofia ismi verildi. Erkeklerde ise 4 bin 106 bebeğe verilen "Agustin" ismi ilk sırada yer aldı.

Hangi dizilerden esinlendiler?

Ülkede geçen yıl 59 kız çocuğuna, Türk televizyon dizisi "Elif"te yer alan karakterin ismi koyuldu. "Elif", Şili'de geçen yıl en çok koyulan isimler sıralamasında 200'üncü oldu.

Bunun dışında yine aynı dizideki bir başka karakter olan "Nilüfer" de tercih edilen kız isimleri arasında yer aldı. Şili'de geçen yıl 9 bebeğe "Nilüfer" adı verildi. Ayrıca birer bebeğe de "Melek" ve "Fatmagül" ismi konuldu.

"Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki Pargalı İbrahim karakterinden esinlenen 16 aile ise yeni doğan erkek bebeklerine "İbrahim" adını uygun gördü.