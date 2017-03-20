Şili'de devlet başkanlığına aday olan TV yıldızı gazeteciye destek artıyor

Şili'de anketler, 19 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinin adaylarından, geçmişteki TV programlarıyla tanınan senatör Alejandro Guillier'e desteğin arttığını ortaya koydu.

Anketler, geçen dönem senatör seçilen ve şimdi de devlet başkanlığına aday olan gazeteci Guillier'e desteğin yüzde 25 seviyesinde olduğunu gösteriyor.

Anketlerde birkaç puan farkla ilk sırada ise, birçok yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya bulunan, muhafazakâr milyarder Sebastian Pinera bulunuyor.

Küçük bir siyasal parti olan Radikal Sosyal Demokrat Parti'nin başındaki Guilliler partisinin senatodaki tek üyesi.

Guilliler; eğitim, sağlık ve emeklilik harcamalarının artırılmasını, kürtaj hakkına erişimi, yerel topluluklar için daha geniş çaplı özerkliği, yerli haklarının daha fazla tanınmasını savunuyor.

Bu politikaları, hâlihazırdaki Devlet Başkanı Michelle Bachelet ile paralellik gösteriyor.

Bachelet iki dönem görev kuralı nedeniyle bu seçimde aday olmayacak.

Guilliler hakkında uzmanlar tarafından popülist değerlendirmesi yapılıyor.

Guardian'a konuşan Guilliler, "Evet, popülerim çünkü 25 yıl boyunca TV ve radyodaydım. Şilililerin ev ve işyerlerine ulaştım" dedi.

Guilliler, kurulu düzen partilerine eleştirisini ise şu sözlerle dile getirdi:

"Toplumumuz ekonomik ve siyasi liderlerinden daha ilericidir. Şili son 10, 15 yılda büyük oranda değişti. Elden edilen başarıdan gurur duyuyorum. İnsanlar Şili'ye saygıyla bakıyor. Ancak daha fazla eşitliğe sahip olan daha özgür bir toplum için bir sıçrama yapmamız gerekiyor. Kendimizi bin bir kere yeniden şekillendirmeliyiz."