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BBC Türkçe

Şili'de devlet başkanlığı seçimlerinde zafer sağcı Pinera'nın

Şili'de Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde zafer muhafazakâr sağcı Pinera'nın oldu. Sosyalist devlet başkanı Bachelet'nin desteklediği merkez sol aday Guillier ise kaybetti.

29 Nisan 2018 20:30

Şili'de 'sol ile sağ arası' mücadele olarak görülen devlet başkanlığı seçimlerini, muhafazakâr sağcı milyarder Sebastian Pinera kazandı.

Sosyalist devlet başkanı Michelle Bachelet'nin desteklediği merkez solcu Alejandro Guillier ise yenilgiyi kabul edip rakibi Pinera'yı tebrik etti.

Sandıkların tamamına yakının açılmasıyla Pinera'nın oy oranı yüzde 54 oldu. Seçim sonuçları, ülkenin sosyalizmden sağ siyasete doğru yöneldiğine işaret ediyor.

Seçimlere ilk defa ülke dışından oyların da kabul edilmesine rağmen katılım oranı yüzde 48.5'te kaldı. Katılım oranının yüksek olmasından en çok Guillier'nin faydalanacağı yorumları yapılıyordu.

Sandıktan zaferle çıkan Pinera ülkesine birlik çağrısında bulundu: "Şili'nin çatışmalardan çok mutabakatlara ihtiyacı var. Geleceğe çıkan yollar bizi birleştiriyor. Bazen geçmişte yaşananlar bizleri ayırabiliyor."

Muhafazakâr sağcı Pinera, ülkede yaklaşık 20 yıllık merkez sol yönetimlerin ardından 2010 yılında devlet başkanı seçilmiş, 2014 yılına kadar görevde kalmıştı.

Pinera, vergileri düşürme ve ekonomiyi yeniden canlandırma vaadiyle iş dünyasının oylarını da topladı.

Yaklaşık 10 yıl önce, Latin Amerika'da Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Küba, Ekvador, Hondoras, Nikaragua, Uruguay ve Venezuela sol liderler tarafından yönetiliyordu.

Ancak son yıllarda Arjantin, Brezilya ve Paraguay'da muhafazakâr sağ siyasetçiler iktidara geldi. Venezuela'da ise hükümet karşıtları aylardır sokaklarda. Pinera'nın zaferi de, Latin Amerika'da sağ siyasetin güçlendiğini gösteren son gelişme oldu.

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