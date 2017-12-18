Şili'de Cumhurbaşkanlığı seçimini muhafazakar aday kazandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Aralık (DHA) - Şili\'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi merkez sağın adayı, eski Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera oldu.

Şili genelinde Pazar günü ikinci etabı gerçekleştirilen genel seçimler sonucu Sebastian Pinera yüzde 54.6 oy ile merkez solun adayı Senatör Alejandro Guillier\'i geride bırakarak birinci oldu.

Ülkenin ekonomik büyümesini geliştirme vaadiyle seçimlerde yer alan Pinera Pazar günkü seçim sonuçlarının ardından kendisini destekleyenlere konuştu. Pinera, \"Bugün Şili\'lerin sesi duyuldu. Bu zaferi alçakgönüllülük ve umutla karşılıyoruz\" dedi.

Kasım ayında gerçekleşen seçimin ilk turunda uzmanlar Guillier\'in daha yakın bir oranla yarışacağını tahmin etmişti. Seçimin ilk turunda Guillier\'in gerisinde kalan 68 yaşındaki Pinera\'nın seçim sonuçlarında birinci gelmesi ülke genelinde 17 milyon insan tarafından kutlandı. (Fotoğraflı)