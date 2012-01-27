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Dünya

Şili'de çocuklar diktatörlüğü öğrenecek

Hükümetin talebi kabul gördü ve Pinochet dönemi ders kitaplarına 'diktatörlük' olarak girdi.

27 Ocak 2012 02:00

T24 - Hükümetin talebi kabul gördü ve Pinochet dönemi ders kitaplarına 'diktatörlük' olarak girdi.


Şili'de Ulusal Eğitim Kurulu (Cned), ülkede 1973-1990 yıllarındaki General Augusto Pinochet iktidarı dönemini nitelemek için okul kitaplarına 'diktatörlük' terimini soktu.


Hükümet, önceki dönemin ders kitaplarında yer alan 'rejim' sözcüğünün değiştirilmesi tale etmişti.


Eğitim Kurulu'nda yapılan oylamada, 1 çekimsere karşın 6 oyla oyla, 6-12 yaşlarındaki çocukların eğitimine yönelik kitaplarda 'diktatörlük' ifadesinin yer alması kararlaştırıldı.


Eğitim Bakanı Harald Beyer, 'rejim' sözcüğünün daha geniş bir kavramı kapsaması gerekçesiyle değiştirilmesi gerektiğini savunmuştu.

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