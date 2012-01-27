Şili'de çocuklar diktatörlüğü öğrenecek

T24 - Hükümetin talebi kabul gördü ve Pinochet dönemi ders kitaplarına 'diktatörlük' olarak girdi.
Şili'de Ulusal Eğitim Kurulu (Cned), ülkede 1973-1990 yıllarındaki General Augusto Pinochet iktidarı dönemini nitelemek için okul kitaplarına 'diktatörlük' terimini soktu.
Hükümet, önceki dönemin ders kitaplarında yer alan 'rejim' sözcüğünün değiştirilmesi tale etmişti.
Eğitim Kurulu'nda yapılan oylamada, 1 çekimsere karşın 6 oyla oyla, 6-12 yaşlarındaki çocukların eğitimine yönelik kitaplarda 'diktatörlük' ifadesinin yer alması kararlaştırıldı.
Eğitim Bakanı Harald Beyer, 'rejim' sözcüğünün daha geniş bir kavramı kapsaması gerekçesiyle değiştirilmesi gerektiğini savunmuştu.