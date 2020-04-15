Şili, Koronavirüs'ten hayatını kaybedenleri de 'iyileşti' sayıyormuş: Artık bulaştırmıyorlar

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Güney Amerika ülkesi Şili'de, yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin "hastalığı atlattığı" kabul edildi.

Şili Sağlık Bakanı Jaime Mañalich, hayatını kaybeden Covid-19 hastalarını da iyileşenlerin toplam sayısına kattıklarını, "çünkü ölenlerin artık hastalığı bulaştıramadığını" ifade etti.

Bu hafta düzenlediği bir basın toplantısında Mañalich, "Artık bulaşıcı olmayan toplam 898 eski hasta var. İyileşti olarak sayılanlar arasında tanı konulduktan en az 14 gün sonra hayatını kaybeden hastalar da bulunuyor" dedi.

Newsweek'in aktardığına göre Şili'nin hayatını kaybedenlerin sayısını ne zaman "iyileşti" olarak saymaya başladığı bilinmiyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Şili'de 7 bin 917 yeni tip Koronavirüs vakası görüldü ve 92 kişi hayatını kaybetti.