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Deutsche Welle

Şili kazandı, Messi milli takımı bıraktı

Copa America finalinde Şili, Arjantin’i penaltı atışları sonrası yenerek şampiyon oldu. Penaltı kaçıran Arjantinli yıldız Lionel Messi, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

27 Haziran 2016 15:03


New Jersey'deki MetLife stadyumunda Şili ile Arjantin arasında oynanan Copa America 2016 finalinin 90 dakikası ve uzatma bölümleri 0-0 beraberlikle sona erdi ve ardından seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltıları Arjantin adına Lionel Messi ve Lucas Biglia, Şili adına da Arturo Vidal gol çeviremedi. Geçen yılın şampiyonu Şili, rakibini 4-2 yenerek bir kez daha mutlu sona ulaştı.

“Benim için milli takım bitti”

Arjantinli Lionel Messi, Şili'nin şampiyonluğunun ardından göz yaşlarını tutamadı. Karşılaşma sonrası açıklama yapan yıldız oyuncu “Benim için milli takım bitti. Ben kararımı verdim. Arjantin ile şampiyon olamamak en çok beni üzüyor. Sanırım artık bırakmalıyım” ifadelerini kullandı.

Milli takım formasını bugüne kadar 113 kez giyen Messi, 55 gole imza attı. 29 yaşındaki Messi, Arjantin formasıyla dördüncü finalinden eli boş ayrıldı.

Şili Copa America'da üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşırken son şampiyonluğunu 1993'de elde eden Arjantin o zamandan beri oynadığı beş finali de kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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