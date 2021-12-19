Şili, devlet başkanını belirleyecek seçimin ikinci turu için sandık başında

Güney Amerika ülkesi Şili'de, ülkeyi 2022-2026 arasında yönetecek devlet başkanının belirleneceği ikinci tur devlet başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.

Şili'de 21 Kasım'da düzenlenen ilk tur seçimde bir adayın yüzde 50 barajına ulaşamaması nedeniyle ilk turda en çok oyu alan iki aday, seçimlerin ikinci turunda devlet başkanlığı için yarışıyor.

Şili'de 15 milyondan fazla seçmen, yerel saatle 08.00 itibarıyla yeni devlet başkanını seçmek için ülke çapında kurulan 46 binden fazla sandıkta oy kullanmaya başladı.

Oy verme işlemi yerel saat ile 18.00'a kadar sürecek.

Yüzde 47 katılımın olduğu ilk tur seçimde Cumhuriyetçi Parti'nin sağ görüşlü adayı Jose Antonio Kast yüzde 27,9 oy almış; onu, yüzde 25,8 oyla "İtibarı Destekliyorum" ittifakının adayı sol görüşlü Gabriel Boric takip etmişti.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili'de, Kast ve Boric'in ilk turda birbirlerine yakın oranda oy alması nedeniyle seçimin ikinci turu, ülkede "yakın tarihin en belirsiz seçimi" olarak niteleniyor.