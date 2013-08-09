Şili Devlet Başkanı Pinera, nüfus sayımı hataları için halktan özür diledi

Pinera, Ulusal İstatistik Kurumu'nun hükümetten bağımsız hale getirilmesi için yasa tasarısı sunacağını belirtti.

Ulusal İstatistik Kurumu'nun 6 uzmandan oluşan bağımsız bir komisyona hazırlattığı raporda, sayımda ciddi hatalar yapıldığı yer almıştı.

Komisyonun, 3 aylık değerlendirmenin ardından sunduğu raporda, nüfusun yüzde 9,3'ünün sayımda yer almadığının ve resmi rakamların hesaplanmasında bu sonuçların kullanılmaması gerektiğinin altı çizilmiştı.

Komisyon, hükümetin 17, 4 milyon kişiyi incelemesi gerekirken bu sayının 15,8 milyon kişide kaldığı, görevlilerin evlerinde olmayan ya da yanlış bir şekilde "Boş" diye tanımlanan evlerde bulunan bir milyondan fazla kişiyi hesaba katmadığı sonucuna varmıştı.

Kurumun Başkanı Francisco Labbe, sayım sonuçlarıyla oynadığı suçlamaları nedeniyle nisanda istifa etmişti.

Ülkede yapılan son nüfus sayımı 32 milyon dolara mal olmuştu.

Pinera, yıl başında, 2012 nüfus sayımının ülke tarihinin en iyisi olduğunu açıklamıştı.