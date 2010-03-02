Şili depremi günleri kısalttı

T24 - Geçen Cumartesi Şili'de meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, Dünya'nın kendi etrafındaki dönüş süresini, yani bir günü kısalttı.



NASA uzmanlarından Richard Gross tarafından yapılan hesaplamalara göre, Dünya'nın bir günü 1.26 mikrosaniye kısaldı.



Saniyenin milyonda biri mikrosaniye olarak adlandırılıyor.



NTV'nin haberine göre NASA'nın araştırması, Şili'deki deprem sonucu Dünya'nın ekseninin ne ölçüde kaymış olduğunu da ortaya koyuyor. Yapılan hesaplar sonucu Dünya'nın ekseninde 8 santimetrelik, bir başka deyişle 3 'inç'lik bir kayma olduğu belirlendi.



Araştırmayı yürüten Richard Gross'a göre, aynı hesaplama modeli 2004'teki 9.1'lik Sumatra depremine uygulanacak olursa, o depremde de Dünya'nın bir gününün 6.8 mikrosaniye kısaldığı ortaya çıkıyor. Sumatra depreminin yol açtığı eksen kayması ise 7 santimetre yahut 2.76 inçlik ölçüde.



Şili depreminin 2004 Sumatra depremi kadar şiddetli olmamasına rağmen daha büyük bir eksen kaymasına sebep olmasını NASA araştırmacısı Gross iki nedene dayandırıyor: İlkin, Sumatra depremi Ekvator'a yakın bir noktada meydana gelirken, Şili depreminin güney yarımkürenin orta enlemleri dolaylarında oluşması. Bu da son depremin Dünya'nın ekseni üzerinde daha etkili olması sonucunu doğuruyor. Gross ikinci sebep olarak da, Şili depreminin meydana geldiği fayın, Sumatra depremini üreten faya nazaran Dünya'nın merkezine daha dik bir açıyla yöneliyor olmasını gösteriyor.