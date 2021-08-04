Şili'den gerçek zaman verileri: Sinovac aşısı semptomatik hastalığı önlemede yüzde 58.8 etkili

T24 Dış Haberler

Şili sağlık yetkilileri, gerçek zaman verilerine göre yaptıkları tespit sonucu Sinovac’ın Koronavirüs aşısının semptomatik vakaları önlemede yüzde 58.8 etkili olduğunu gösterdi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Şili’de şubat ve temmuz arasında Sinovac aşısı olanların verileri derlendiğinde aşının semptomatik vakalara karşı yüzde 58.8 etkili olduğu tespit edildi.

Şili, Koronavirüs’e karşı aralık ayında dünyanın en hızlı aşılama kampanyalarından birini başlatmıştı. Ülkede nüfusun yüzde 60’9 iki doz aşısını birden yaptırdı. Aşıların çoğunluğu Sinovac oldu.

Şili, Sinovac’ın Koronavirüs nedeniyle hastane başvurularını ve ölümü yüzde 86 önlediğini tespit etti.

Şili’den sağlık yetkilisi Dr. Rafael Araos, zamanla aşıların koruyuculuğunun düşmesinin “kaçınılmaz” olduğunu ifade ederek Delta varyantını hatırlattı. Araos “Eğer Delta daha yaygın hale gelirse ve aşı daha zayıf bir yanıt verirse etkililiğinde daha hızlı bir düşüş görebiliriz” diyerek üçüncü dozun gerekliliğini vurguladı.

Pfizer/BioNTech yüzde 87.7 etkili çıktı

Dr. Araos, aynı dönem içinde Pfizer/BioNTech aşısının semptomatik hastalığı yüzde 87.7 oranında engellediği, ölümleri ise yüzde 100 oranında engellediğini belirtti.