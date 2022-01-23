Şili'de yeni kabine tanıtıldı: Yaş ortalaması genç olan hükûmette kadınlar çoğunlukta olacak

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Şili'nin yeni devlet başkanı 35 yaşındaki Gabriel Boric, çoğunluğu kadınlardan oluşan, eski protesto liderleri ve Salvador Allende'nin torunundan oluşan yeni kabineyi belirtiledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, sağcı milyarder devlet başkanı Sebastian Pİnera'nın yerine seçilen 35 yaşındaki eski öğrenci protestosu lideri Boric, Şili'nin en genç devlet başkanı oldu.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yaş ortalaması 49 olan, 14 kadın ve 10 erkekten oluşan yeni kabineyi belirledi. Kabinede merkezden isimlerin yanı sıra 2011 eğitim protestolarından liderler de yer alıyor.

Boric, yeni kabineyi tanıttığı açıklamada "İyi hazırlanmış, bilgisi ve tecrübesi olan, bu ülkenin ihtiyacı olan değişim programına bağlı, bakış açılarını, farklı görüşleri bir araya getirme kapasitesi olan bu kabineyi topladık." dedi.

Şili'nin yeni Savunma Bakanı, eski sosyalist Devlet Başkanı Salvador Allende'nin torunu Maya Fernandez oldu. Kabinede iki eski öğrenci protestosu lideri de bulunuyor.

Eski Şili Tabipler Birliği Başkanı Dr. Izka Siches, Şili tarihinin ilk kadın İçişleri Bakanı oldu. 32 yaşındaki Kadın ve Cinsiyet Eşiltiği Bakanı Antonia Orellana, kabinen en genç ismi oldu.

Boric, 11 Mart'ta devlet başkanı olarak yemin edecek.