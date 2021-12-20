Şili'de solcu lider Boric, aşırı sağcı rakibini farklı geçerek ülkenin en genç devlet başkanı seçildi

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Şili'de eski öğrenci lideri solcu Gabriel Boric, aşırı sağcı rakibini ciddi bir oy farkıyla geçerek ülkenin yeni devlet başkanı seçildi.

Oyların yüzde 97'si sayılırken 35 yaşındaki Boric, rakibi Jose Antonio Kast'a 12 puan fark attı. Kast, Boric'i telefonla arayarak tebrik etti.

Başkent Santiago'daki bir bulvarda zafer konuşmasını yapan Boric, "Önümüzdeki yol kolay değil" derken halkın "ortak alan bulması ve sosyal birleşme" yaşaması gerektiğini ifade etti.

Seçim sürecinde rakipleri sık sık Boric'in tecrübesiz olduğuna vurgu yapmıştı. Seçimi kazanmasıyla ülke tarihinin en genç devlet başkanı olacak olan solcu lider, kampanyası sırasında verdiği tüm sözleri tutacağının garantisini verdi.

Ülkede birçok kişi güç transferi sürecinde bir kriz yaşanabileceğinden endişelenirken Boric, anayasal sürece saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Kast, "Boric bize güvenebilir" dedi.

Santiago'da halk, Boric'in zaferini sokaklarda kutladı. İnsanlar kutlamalar için meydanlara dökülürken, birçok araba kornalarını çalarak yol aldı.

Boric, seçimin 21 Kasım'da yapılan ilk turunda Kast'ın iki puan gerisinde kalmıştı.

Adını ilk olarak 2011-2012 yıllarında eğitim sistemine yönelik öğrenci protestolarına liderlik etmesiyle duyuran Boric, 2014'ten bu yana da milletvekilliği yapıyordu.

Boric'in 11 Mart 2022'de düzenlenecek törenle Devlet Başkanı olarak göreve başlaması bekleniyor.