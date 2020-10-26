Şili'de halk, Pinochet döneminde oluşturulan anayasayı büyük oy farkıyla yürürlükten kaldırma kararı aldı

T24 Dış Haberler

Şili halkının büyük çoğunluğu anayasanın yeniden yazılması yönünde oy kullanarak General Augusto Pinochet diktasında oluşturulan prensipleri yürürlükten kaldırmaya karar verdi.

Çıkış anketlerine göre seçmenin yüzde 78.24'ü anayasanın yeniden yazılması için oy verirken yüzde 21.76'sı değişikliğe hayır dedi. Çıkış anketlerinin gösterdiği ezici sonuçların ardından reform destekçileri Pinochet prensiplerinin kaldırılacak olmasını sokaklarda kutladı.

Seçmenler aynı zamanda anayasayı halk tarafından seçilecek bir oluşumun belirlemesine karar verdi.

Devlet Başkanı Sebastián Piñera, reform destekçilerinin kazandığını söylerken yeni anayasanın oluşturulmasının zaman alacağı konusunda uyarıda bulundu. Piñera, "Bugünden itibaren yeni anayasanın birlik, istikrar ve gelecek için bir yol çizdiğinden emin olmalıyız" dedi.

Yeni anayasa halka 2022'nin ortalarında sunulacak.