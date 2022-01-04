Şili'de arıcılar eylem düzenledi; yedi polis memurunu arı soktu

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Şili'de arıcılar, devletin sektörlerine daha çok destek vermesini talep ederek başkent Santiago'da arılarıyla yürüdü.

BBC'nin aktardığına göre arıcılar, devlet başkanlığı binası yakınlarına yaklaşık 60 arı kovanı koyarak yolları engelledi. Kovanlarda 10 binden fazla arı olduğu belirtildi. Kutuları kaldırmaya çalışan yedi polis memurunu arı soktu.

Protestolarla ilgili olarak dört arıcının gözaltına alındığı belirtildi.

Şili'de devam eden kuraklık, bitkilerin zarar görmesi nedeniyle arıcılığı olumsuz etkiliyor. Protestoculardan biri arı kolonilerinin ölümünün sadece kendileri için değil, tüm dünya için bir felaket anlamına gelebileceğini ifade etti.

Reuters'ın aktardığına göre protestocular, arıcılara daha çok devlet desteği verilmesini istiyor.